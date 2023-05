Vino & pizza gourmet: le firme del giornalismo gastronomico si fanno “testimonial” 

Prendete le migliori pizze gourmet italiane, sfornate da locali che hanno ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti, aggiungete le etichette di una cantina toscana in ascesa e tante buone firme della critica enologica del Belpaese, che, in qualche modo, si fanno “testimonial” di Villa Saletta (antica fattoria di oltre mille ettari con vigneti, oliveti, borghi, pioppete, tartufaie, seminativi e bosco, oltre alle tre ville per l’accoglienza di livello ed un grande progetto per la costruzione di un resort nell’antichissimo borgo, tra i più scenografici set cinematografici: qui è stato girato “La Notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani) per raccontare un viaggio tra abbinamenti ed eccellenze: è in partenza il “Villa Saletta Tour 2023” (edizione n. 3), che, insieme ai giornalisti Giuseppe Carrus, Alessandra Piubello, Andrea Radic, Luciano Pignataro e Leonardo Romanelli porterà i vini dell’azienda di Palaia (Pisa) in giro per l’Italia.

Nelle cinque serate verranno create pizze ad hoc, con i relativi abbinamenti ai vini raccontati a turno dai giornalisti, insieme a David Landini, amministratore Villa Saletta: si comincia il 30 maggio, a Napoli alla Pizzeria Salvo, insieme a Luciano Pignataro (autore di diverse pubblicazioni, storica firma di Il Mattino, fondatore del blog Luciano Pignataro e tra i massimi esperti di pizza) ed alle pizze dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo. Si prosegue l’8 giugno, a Firenze alla Pizzeria Il Vecchio e il Mare con Leonardo Romanelli (autore di libri, opinionista della trasmissione Geo su Rai 3, collaboratore delle guide Vini, Ristoranti, Pizzerie ed altre ancora del Gambero Rosso, ed organizzatore di eventi) e le pizze di Mario Cipriano; il 19 settembre, a Milano alla Pizzeria Cocciuto con Andrea Radic (firma di “Gusta & Degusta” del mensile La Freccia, di “Gourmet” su Fsnews, conduttore di “A Spasso con Radic” su Radio Rai e di “Italia Vicina” su Gambero Rosso Channel); il 5 ottobre a San Martino Buon Albergo alla Pizzeria Renato Bosco con Alessandra Piubello (direttore responsabile di numerosi periodici, curatrice della Guida Oro I Vini di Veronelli e collaboratrice di importanti riviste); infine, in data ancora da definire, a Reggio Emilia, alla Pizzeria Piccola Piedigrotta, con Giuseppe Carrus (curatore della guida vini Gambero Rosso ed esperto di cibo e di tradizioni culinarie) e le pizze di Giovanni Mandara.

A Villa Saletta vengono allevate uve Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot, dalle quali si ottengono uno spumante Metodo Classico, un rosato, un Chianti Superiore Docg e tre rossi Igt Toscana. Di rilievo anche il settore hospitaliy, con tre ville ed un grande progetto per la costruzione di un resort nell’antichissimo borgo a Palaia (Pisa).

