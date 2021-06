Vino, prorogate le scadenze per i programmi dell’Ocm Promozione e delle autorizzazioni di impianto

Più tempo alle imprese del vino per le attività di promozione nei Paesi Terzi finanziati con l’Ocm 2020/2021: l’ipotesi che era nell’aria, come già riportato da WineNews, ora è realtà, dopo la firma di più decreti a sostegno della filiera del vino (ma anche dell’olio) da parte del Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, dopo l’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni.

“Il primo decreto riguarda la promozione nei Paesi terzi dei prodotti vitivinicoli italiani - spiega una nota del Ministero - per i quali viene prorogata di due mesi la tempistica di esecuzione dei programmi per l’annualità 2020/2021, per favorire la maggiore spesa possibile del sostegno previsto dalla misura Promozione nei Paesi terzi dell’Ocm Vino e incoraggiare le dinamiche di riequilibrio dei mercati legati a tale settore, anche considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, dovuta alla pandemia da Covid-19, nei mercati dei Paesi terzi e sul territorio nazionale, nonché le conseguenze che le misure di contenimento sulla sua diffusione hanno avuto e continuano ad avere sul settore vitivinicolo e sugli scambi commerciali tra Europa e Paesi terzi”. Il secondo decreto invece, in vigore dal 1 gennaio 2021, dà attuazione ad alcune disposizioni comunitarie recentemente adottate per fronteggiare il perdurare della crisi derivante dalla pandemia e presenta una serie di proroghe di adempimenti a carico dei produttori vitivinicoli di imminente scadenza. “In particolare viene consentita una certa flessibilità nella implementazione e gestione delle misure inserite nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (Pns), vengono derogati i pagamenti di alcuni contributi e infine, per quanto riguarda le autorizzazioni agli impianti, è prorogata al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2020 con la possibilità, per i produttori che non hanno più intenzione di utilizzare l’autorizzazione o di usufruire della proroga, di non incorrere in sanzioni”.

Misure tecniche, ma importanti, che cambiano in parte lo scenario in cui si muovono le imprese, che fanno i conti con una ripartenza che sembra ogni giorno più solida, ma sempre da affrontare con i piedi per terra. Sul fronte dell’olio, spiega ancora il Ministero delle Politiche Agricole, viene modificata la disciplina di aiuto per i territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa, la cui produzione olivicola è ancora in forte sofferenza. Lo schema di decreto, tenendo conto che l’attuale livello di produzione nei territori colpiti possa essere garantito solo con azioni di sostegno che tengano conto delle caratteristiche poliennali della coltura, stabilisce il termine di quattro anni per procedere al reimpianto degli ulivi, nonché norme specifiche per continuare a beneficiare dell’aiuto accoppiato nel periodo in cui la superficie olivicola è improduttiva.

