Vino solidale, il Cabernet Sauvignon di Maculan sostiene la ricerca sulle malattie oculari

Un vino che sostiene la ricerca sulle malattie oculari e che, non a caso, si chiama “Santalucia”, vero e proprio omaggio alla patrona della vista: torna anche quest’anno - con l’edizione n. 13 - il progetto di solidarietà che vede impegnata da una parte Maculan, la cantina fondata da Fausto Maculan, tra i pionieri del vino italiano, che è partito da una zona poco nota come la Doc Breganze, portandola alla ribalta dell’enologia internazionale, in particolare con il Torcolato, vino dalle origini antichissime, e dall’altra la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Saranno 300 le bottiglie, uniche e numerate, ordinabili fin d’ora (alla cantina o alla Fondazione) e disponibili a partire dal 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, con una donazione minima di 100 euro.

Il vino arriva da un’unica barrique da 225 litri: in questi giorni la commissione selezionatrice si è riunita per degustare alla cieca sei diverse barriques messe a disposizione dalla cantina. La giuria di esperti, giornalisti di settore e imprenditori, presieduta dall’assessore regionale Elena Donazzan, ha scelto il miglior monovarietale destinato a diventare “Santalucia” 2021: il Cabernet Sauvignon nato in località Ferrata a Breganze. Il vigneto Santo Stefano è stato piantato nel 1985 e si caratterizza per l’altissima densità: le viti sono a un metro l’una dall’altra, così come i filari e l’altezza delle piante allevate a cordone speronato. I grappoli sono sei per vite e a soli 30 centimetri da terra, il che consente una maturazione perfetta senza uso di erbicidi.

“Dopo un anno di sosta in piccole botti di rovere nuovo, il vino si presenta di color rosso rubino molto intenso, con archetti persistenti - spiega Fausto Maculan, a capo, insieme alle figlie Angela e Maria Vittoria, della storica azienda agricola - Annusando l’aria sopra il bicchiere si sente un aroma intenso con note di piccola frutta rossa e blu amarena, prugna e lampone, ma anche toni speziati che ricordano la vaniglia e il caffè ben tostato. Bevendone un sorso si sente il possente corpo, foriero di lunga longevità. Nonostante la gioventù in bocca, infatti, il vino è già bilanciato con un bel rapporto tra la dolcezza e i tannini nobili presi dalle bucce e dai vinaccioli maturi. L’aroma permane a lungo fra le guance, prima di andarsene lasciando gradevoli sensazioni fruttate”.

Anche quest’anno “Santalucia” si presenta con una confezione d'autore che sarà svelata in occasione dell’evento di presentazione. Se le precedenti edizioni hanno tratto ispirazione dai dipinti di artisti contemporanei come Francesco Stefanini, Matteo Massagrande, Graziella Da Gioz e Maurizio Trentin, le attuali 300 bottiglie richiameranno nell'etichetta artistica e nel packaging l’occhio di Santa Lucia, particolare conchiglia tipica delle spiagge di Sardegna e Corsica.

I proventi della vendita finanzieranno le ricerche condotte dalla Fondazione Banca degli Occhi, che, da più di 30 anni, ridona la vista a migliaia di pazienti, confermandosi centro di riferimento per i trapianti di cornea in Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre ad una delle principali banche degli occhi a livello europeo. Il progetto nasce nel 2008 da un’idea di Fausto Maculan: “come imprenditori è importante dedicare una parte del nostro impegno al territorio e alla solidarietà, farci promotori di iniziative serie e concrete capaci di rispondere a problematiche insite nel tessuto sociale nel quale viviamo e operiamo” afferma il produttore.

