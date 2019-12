Vinous incontra il Liv-ex: Antonio Galloni annuncia l’acquisizione di Cellar Watch

Quello del vino è un mondo ampio e frammentato, che si parli di fasce di prezzo, di qualità, di tipologie, di denominazioni. Certo è, che sempre più persone nel mondo si appassionano a questo universo, diventandone non solo appassionati, ma veri e propri collezionisti, alla ricerca del “pezzo” più raro, o dell’affare più conveniente. E tanti, se non tutti, si affidano a settimane, o mesi, di ricerche, per trovare la bottiglia più quotata, o ricercata, che sia anche buona, premiata dalle guide o dai critici, e ben recensita. Vinous, compagnia di wine editor fondata nel 2013 dal critico enologico Antonio Galloni, ha pensato proprio a facilitare queste operazioni che, con l’acquisizione di Cellar Watch dal Liv-ex, che monitora il mercato enoico a livello globale, da gennaio 2020 sarà molto più semplice. Tutti gli utenti abbonati, infatti, potranno accedere, da una sola piattaforma, sia al database Cellar Watch, dove trovare le quotazioni e tutti i dati Liv-ex, con gli andamenti degli indici più importanti del mondo, ovvero tutto ciò che c’è da sapere sul lato finanziario del vino, sia le oltre 300.000 note di degustazione del team di degustazione di Vinous, complete di punteggi e commenti.

“La nostra visione come Vinous - ha affermato Antonio Galloni - è stata a lungo quella di fornire agli amanti del vino gli strumenti e le risorse migliori per aiutarli a ottenere il massimo da questo mondo. Ora i consumatori possono prendere decisioni informate sul vino con l’aiuto del team di critici Vinous, e tracciare la valutazione della loro collezione di vini con Cellar Watch”.

