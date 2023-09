Vinoway: Alessandro Regoli, direttore WineNews, miglior giornalista enogastronomico italiano 2023

Trasformando una passione in professione, da oltre 40 anni, ben prima della nascita di WineNews (nel 2000, ndr) e del boom dell’enogastronomia sul web, racconta il mondo del vino e dell’agricoltura italiani come fonte inesauribile di storie del passato, del presente e di tendenza per il futuro, che diventano di interesse generale se legate alle migliori notizie di attualità. Notizie di agricoltura, ma anche di economia, cultura, scienza, persino di politica e cronaca, che informano un pubblico potenzialmente vastissimo perché non parlano solo di vino e cibo, ma lo avvicinano e lo educano al loro mondo complesso. Per Vinoway, è il direttore WineNews, Alessandro Regoli, il miglior giornalista enogastronomico italiano 2023, e sarà premiato il 21 ottobre, a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, nella “Vinoway Wine Selection” 2024, evento dedicato ai vini italiani di eccellenza e alle figure più influenti del settore vinicolo.

Tra i personaggi del vino, quest’anno, Cristian Specogna dell’azienda friulana Specogna, è il “Miglior Vignaiolo Italiano” e Silvia Imparato, alla guida della griffe campana Montevetrano, è il “Miglior Imprenditore Vitivinicolo Italiano”; Enrico Coser, responsabile Commerciale di Ronco dei Tassi, è il “Personaggio dell’Anno”, mentre il “Premio alla Carriera” va al “WineHunter” Helmuth Köcher, patron “Merano WineFestival”; Lorenzo Landi è il “Miglior Enologo Italiano”, Jacopo Vagaggini il “Miglior Giovane Enologo Italiano” e Gian Piero Romana il “Miglior Agronomo Italiano”; Francesco Cioria, sommelier e responsabile della cantina dello storico ristorante San Domenico di Imola, è il “Miglior Sommelier Italiano”, Chiara Giannotti di vino.tv è la “Miglior Comunicatrice Italiana”; vanno a Christian Scrinzi, presidente delle aziende agricole del Gruppo Italiano Vini (Giv), il “Premio alla Cultura e alla Ricerca Vitivinicola”, ed a Francesco Cozza, dello storico VesConte di Palazzo Cozza Caposavi sul Lago di Bolsena, il “Premio Miglior Imprenditore Enogastronomici e Alberghiero Italiano”; Daniele Pasquali, direttore commerciale Vespa-Vignaioli per Passione, è il “Miglior Wine Promoter Italiano”. Accanto alle migliori etichette italiane (con un punteggio minimo di 89/100) saranno tutti premiati nella “Dinner with the Stars” (alla presenza di produttori, giornalisti ed ospiti italiani e non, da Charlie Arturaola a Gioacchino Bonsignore, da Luciano Pignataro a Sandro Camilli, Pasquale Porcelli e Angelo Zarra).

Sempre il 21 ottobre (mattina), a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, ci sarà anche un importante focus sul vino, con una lezione di neuromarketing del professor Vincenzo Russo (Iulm di Milano), con intervento dell’avvocato Antonio Pinto, esperto in diritto bancario e vitivinicoltura legislativa, ed un panel di esperti a confronto su “Le difficoltà dell’annata 2023: cosa ci potrà insegnare?”, con Riccardo Cotarella, Christian Scrinzi, Alessandro Rossi, Gian Piero Romana, Enrico Coser, Denis Pantini e Davide Gangi, ceo e founder Vinoway Italia, che sarà poi seguito da una masterclass dedicata ai Riesling del mondo, a cura del sommelier Campione del Mondo Wsa nel 2018 e Best Italian Sommelier 2021 Eros Teboni.

Copyright © 2000/2023