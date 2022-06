“VitignoItalia” 2022: il meglio del rosato, vino dell’estate per eccellenza

Attesa, se non addirittura agognata dai più, detestata da pochi irriducibili amanti dell’inverno, l’estate è la stagione più bella dell’anno. È il periodo nel quale concentriamo la maggior parte dei nostri viaggi e ci godiamo le meritate vacanze da dedicare al relax o al divertimento. Ma è anche la stagione che più di ogni altra si presta alla condivisione di cene, pranzi e lunghi aperitivi all’aperto, da accompagnare con un calice che, sempre più spesso, è rosa. Lo dicono i numeri, che a livello globale raccontano un vero e proprio boom: secondo FranceAgriMer, nel 2019, quindi prima della pandemia, a livello globale, i consumi raggiunsero i 23,6 milioni di ettolitri, con la Francia in testa per consumi (35%), seguita da Usa (15%), Germania (7%) e Italia (4%), con il Belpaese quarto produttore mondiale, dietro a Francia, Spagna e Usa, con 2,2 milioni di ettolitri, ed una quota di mercato, all’export, del 21%.

Quantità e mercati, conquistati ormai in maniera trasversale, dagli uomini alle donne, dai giovani ai meno giovani, ma anche grande qualità per i vini rosati del Belpaese, cui “VitignoItalia” 2022, che a Napoli, nella cornice di Castel dell’Ovo, ha accolto 250 aziende da tutta Italia, con 2.500 etichette in degustazione, ha dedicato la chiosa, svelando la “50 Top Italy Rosé”, la classifica, curata da Chiara Giorleo e Adele Granieri, dei migliori vini rosati: sul podio, il “Grayasusi” Calabria Rosato 2021 di Ceraudo, il Terre Siciliane Rosato 2021 di Bonavita ed il “Five Roses Anniversario” Salento Rosato 2021 di Leone De Castris.

Focus - La Classifica Completa di 50 Top Italy Rosé 2022

“Grayasusi” (etichetta argento) Calabria Rosato 2021 - Ceraudo, Calabria

Terre Siciliane Rosato 2021 - Bonavita, Sicilia

“Five Roses Anniversario” Salento Rosato 2021 - Leone De Castris, Puglia

“Baldovino” Cerasuolo d’Abruzzo 2021 - Tenuta I Fauri, Abruzzo

“ED” Costa d’Amalfi Rosato 2021 - Tenuta San Francesco, Campania

“Chakra Rosato” Puglia Primitivo Rosato 2021 - Giovanni Aiello, Puglia

“Piè delle Vigne” Cerasuolo d’Abruzzo 2019 - Cataldi Madonna, Abruzzo

“Cerasuolo d’Abruzzo 2021” - Tiberio, Abruzzo

“Li Cuti” Alezio Rosato 2021 - Cantina Coppola, Puglia

“Cybelle” Lazio Rosato 2018 - Vini Raimondo, Lazio

“È” Isola dei Nuraghi Rosato 2021 - Mora & Memo, Sardegna

Cerasuolo d’Abruzzo 2021 - Cantina Cingilia, Abruzzo

“Millemetri” Etna Rosato 2016 - Feudo Cavaliere, Sicilia

“Syrah Rosa” Toscana Rosato 2021 - Stefano Amerighi Vignaiolo In Cortona, Toscana

“Titolo Pink Edition” Basilicata Rosato 2021 - Azienda Agricola Elena Fucci, Basilicata

“Inalto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore 2019 - Inalto Vini di Altura, Abruzzo

“Velca” Rosato 2020 - Azienda Muscari Tomajoli, Lazio

“Tenuta Serranova” Salento Susumaniello Rosato 2021 - Agricole Vallone, Puglia

“Giusi” Cerasuolo d’Abruzzo 2021 - Tenuta Terraviva, Abruzzo

“Vetere” Paestum Rosato 2021 - San Salvatore 1988, Campania

“Rosa-ae” Cerasuolo d’Abruzzo 2021 - Torre dei Beati, Abruzzo

“Kòmaros” Marche Rosato 2021 - Garofoli, Marche

“Cortalto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore 2020 - Cerulli Spinozzi, Abruzzo

“Girofle” Salento Rosato 2021 - Garofano Vigneti e Cantina, Puglia

“Ereo” Vesuvio Rosato DOP 2021 - Cantine Olivella, Campania

“Fossimatto” Cerasuolo d’Abruzzo Superiore 2021 - Fontefico, Abruzzo

“Marcantonio” Cerasuolo d’Abruzzo 2021 - Olivastri Tommaso, Abruzzo

Aglianico del Taburno Rosato G 2021 - Fontanavecchia, Campania

“Rosammare” Terre Siciliane Rosato 2021 - Barraco, Sicilia

“Mofete” Etna Rosato 2021 - Palmento Costanzo, Sicilia

“Timparosa” Calabria Rosato 2021 - Terre del Gufo, Calabria

“Rosé d’Amour” Vino Rosato - Possa, Liguria

“11primavere” Toscana Rosato 2021 - Fattoria Sardi, Toscana

“Mjère” Salento Rosato 2021 - Michele Calò e Figli, Puglia

“Ligrezza” Calabria Rosato 2020 - Terre di Balbia, Calabria

“Rosa.Punto” Bardolino Chiaretto 2018 - Poggio delle Grazie, Veneto

Valle d’Aosta Rosé 2021 - Les Crêtes, Valle d’Aosta

“Getis” Costa d’Amalfi Tramonti Rosato 2020 - Reale, Campania

“Il 150” Salento Susumaniello Rosato 2021 - Apollonio, Puglia

“Il Marinetto” Calabria Rosato 2021 - Sergio Arcuri, Calabria

“Valle Reale” Cerasuolo D’Abruzzo 2021 - Valle Reale, Abruzzo

“Madamarosè” Sicilia Syrah 2021 - Tenuta Sallier De La Tour - Tasca d’Almerita, Sicilia

Alto Adige Lagrein Kretzer 2021 - Muri Gries, Trentino Alto Adige

“Jet” Toscana Rosato 2021 - Castello di Montepò, Toscana

“La Bisbetica” Umbria Rosato 2021 - Madrevite, Umbria

“Peau D’Ange” Toscana Rosato 2020 - La Cipriana, Toscana

“Il Bandolo della Matassa” Lazio Rosato 2021 - Le Macchie, Lazio

“Contrada Volpare” Etna Rosato 2020 - Maugeri, Sicilia

“Rosa Ulzbach” Teroldego Rotaliano Kretzer 2020 - De Vescovi Ulzbach, Trentino Alto Adige

“Micaela” Valtènesi Riviera del Garda Classico 2021 - Conti Thun, Lombardia

