“Vitovska frutto del Carso”: la storia del vitigno autoctono originario del Carso

La Vitovska è un vitigno autoctono originario del Carso triestino, che solamente negli ultimi 15-20 anni ha iniziato a conquistare la scena vinicola mondiale, a cui l’Associazione dei Viticoltori del Carso ha dedicato un libro: si chiama “Vitovska frutto del Carso”, è pubblicato in quattro lingue (sloveno, italiano, tedesco e inglese) e, oltre a raccontare la Vitovska, si rivela anche un’ottima fonte di informazioni per tutti gli interessati alla storia locale e, naturalmente, per tutti gli amanti del vino. A studiare da anni la storia delle varietà di vino autoctone del Carso, e a raccogliere informazioni e testimonianze interessanti e utili, per ricostruire la cultura, il territorio e la produzione della Vitovska, è stato Stefano Cosma, conoscitore di vini. La prefazione, invece, è firmata da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che, in apertura del libro, ha scritto: “ci sono luoghi del cuore che condensano valori e amicizie, che mi fanno sentire a casa quando ho la fortuna di tornarci. Uno di questi è, senza alcun dubbio, il Carso”.

Facendo un salto indietro di 45 anni esatti, nel 1978, come si legge nelle pagine del libro, Danilo Lupinc, viticoltore di Prepotto, imbottigliò, per la prima volta, il vino di questa varietà, contribuendo così in maniera decisiva allo sviluppo della viticoltura locale, dato che all’epoca la Vitovska era ancora un vitigno relativamente sconosciuto.

Il libro contiene anche la testimonianza del professor Pavle Merkù, che spiega l’origine della parola Vitovska in modo professionale e impeccabile. Molto interessanti sono anche le testimonianze di grandi chef che celebrano e credono fortemente nella cucina e nei vini locali: Tom Oberdan, Antonia Klugmann, Gabriella Cottali Devetak, Matteo Metullio e Davide De Pra. La maggior parte delle fotografie sono state realizzate da Dean Dubokovič, Roberto Pastrovicchio e da Robi Jakomin, che ha anche scattato la foto di copertina.

