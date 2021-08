Viviana Varese e otto grandi chef a Feudo Maccari per “The Grand Gelinaz! Shuffle Stay in Tour”

Da Cristina Bowerman a Isa Mazzocchi, da Chloé Charles a Zahie Tellez, da Riccardo Monco a Carmelo Chiaramonte, da Fulvio Pierangelini ad Accursio Craparo, con special guest della serata Corrado Assenza e “capitanati” ai fornelli da Viviana Varese: ecco gli otto grandi nomi dell’alta cucina italiana protagonisti con la chef stellata del ristorante Viva di Milano, di “The Grand Gelinaz! Shuffle Stay in Tour” a Feudo Maccari a Noto (29 agosto). Con la griffe siciliana della famiglia Moretti Cuseri che abbinando i suoi vini ai loro piatti supporterà gli chef nella tappa in Sicilia dell’evento benefico il cui intero ricavato sarà devoluto a favore di “Si Può Fare Onlus”, cooperativa sociale che si occupa nel territorio dell’inserimento al lavoro dei disabili, di soggetti dipendenti da uso di sostanze e immigrati richiedenti protezione internazionale, e che ha convertito terreni incolti in terreni vocati all’agricoltura biologica per produrre agrumi, mandorle, olive e frutti dell’orto.

Nella charity dinner organizzata da Viviana Varese, i Nero d’Avola 100% Volè Mosso Rosè e Saia 2018, ed i Grillo 100% l’Olli 2020 e Family and Friends 2018, accanto al Sultana Passito 2014, Moscato 100% del brand siciliano della famiglia Moretti Cuseri - proprietaria anche di Contrada Santo Spirito di Passopisciaro alle pendici dell’Etna, Tenuta Sette Ponti ad Arezzo, Orma a Bolgheri e Poggio al Lupo in Maremma, con 84 ettari di superficie di coltivazione in Toscana e circa 70 ettari in Sicilia ed una produzione di oltre 700.000 bottiglie vendute tra Italia e 60 Paesi nel mondo - saranno protagonisti nei calici del wine pairing con i piatti ideati all’insegna della creatività e dell’improvvisazione dagli chef nella tournée mondiale ideata dal giornalista Andrea Petrini nel progetto “Gelinaz!”.

