Volano le prenotazioni nei vigneti veneti: accordo tra le Colline del Prosecco Docg e Airbnb

Da quando nel 2022 Airbnb, il popolare sito di prenotazione di soggiorni e homesharing, ha introdotto le “Categorie”, milioni di alloggi unici al mondo sono stati scoperti dai viaggiatori e alcuni dei più apprezzati sono proprio quelli dei “vigneti”, con oltre 33.000 annunci solo in Italia. Le notti lì trascorse sono aumentate del 400% nel 2023 sul 2022, e gli host della categoria hanno ricavato, lo scorso anno, complessivamente più di 200 milioni di euro, con un guadagno tipico di più di 4.500 euro a persona nello stesso periodo. Tra i vigneti più visitati ci sono quelli delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che hanno fatto registrare tassi di crescita a due cifre con gli annunci attivi che sono aumentati del 25% tra il 2022 e il 2023, con un incremento ancora maggiore degli arrivi degli ospiti (oltre il 35%). Oltre il 60% di questi proviene dall’estero (i dati di Airbnb sugli arrivi internazionali in Veneto mostrano gli Stati Uniti come primo Paese di provenienza, seguiti da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), accolti dagli host delle Colline: il 65% è donna e ha ricevuto il 90% delle recensioni a 5 stelle.

Così l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ed Airbnb, hanno siglato una partnership strategica per promuovere il territorio, che è anche un sito Unesco: l’accordo - annunciato, ieri, a Venezia, dai rappresentanti delle organizzazioni insieme al Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia - comprende diverse iniziative tra cui una nuova Accademia per gli host, il supporto al progetto “Narratori della Bellezza” ed un sito web dedicato a promuovere la destinazione tra la community di Airbnb e capitalizzare il successo del turismo sostenibile che punta alla valorizzazione enogastronomica locale.

“Viaggiare per conoscere le nostre realtà rurali venete è una grande opportunità di turismo sostenibile, nell’armonia di un territorio dove dominano città d’arte, percorsi di spiritualità e fede, riferimenti culturali e artistici unici al mondo - ha detto Luca Zaia - la partnership siglata è strategica perché amplia il bacino di promozione. Un vero volano per l’interesse internazionale di cui continuano sempre più a essere oggetto”. Per Marina Montedoro, presidente dell’Associazione, “abbiamo semplicemente colto una straordinaria opportunità reciproca. Da un lato Airbnb ci supporta in modo concreto su progetti virtuosi e già avviati, dall’altro le Colline entrano di diritto sulla piattaforma che cresce di più al mondo nella categoria “vigneti” che, dalla sua introduzione, è diventata una delle più popolari. Al “fenomeno Airbnb” va riconosciuta una straordinaria capacità dimostrata negli anni di creare “link” e far crescere molte destinazioni. Unire questa loro capacità al nostro principale obiettivo di valorizzare il territorio delle Colline, le sue tradizioni enologiche e gastronomiche, la sua sostenibilità e il suo paesaggio unico al mondo che per bellezza mozzafiato vince il confronto con i più blasonati Napa Valley e Champagne, è una strategia vincente”. “Questa partnership riflette il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e diversificato, mostrando ai visitatori che il Veneto va ben oltre Venezia, con incredibili zone rurali come le Colline o le località alpine dove si svolgeranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di cui Airbnb è partner”, ha concluso Valentina Reino, Head of Public Policy & Campaign di Airbnb Italia.

Copyright © 2000/2024