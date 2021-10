“Wine Day”, grandi vini italiani in asta per la prima missione di “Emergenza Sorrisi” in Mali

Quando la passione per le più prestigiose bottiglie di vino si unisce alla solidarietà, nascono sempre nuove occasioni di “charity”. Come il “Wine Day”, l’asta benefica di grandi vini italiani all’edizione n. 15 il 15 ottobre al Reale Circolo Canottieri di Tevere Remo a Roma, promossa da “Emergenza Sorrisi” grazie alla collaborazione ed al sostegno di 45 tra le più importanti aziende italiane, ed il cui ricavato sarà destinato alla prima missione chirurgica in Mali che si svolgerà a febbraio 2022 nel distretto sanitario di Bamako, per restituire la speranza di un sorriso per oltre 85 piccoli pazienti affetti da malformazioni del volto.

Per l’iniziativa Emergenza Sorrisi ha ricevuto, ancora una volta, il sostegno concreto di Fondazione Mediolanum Onlus pronta a raddoppiare gli importi ricavati dall’asta dei primi 5.000 euro, oltre ad essere nostro charity partner. Organizzata con il patrocinio di Confagricoltura, all’iniziativa, spiegano i promotori, hanno aderito aziende vinicole di ogni Regione italiana, come la toscana Carpineto, per citarne una, che ha donato una speciale cassetta celebrativa del pluripremiato Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg in tre annate (2010, 2011 e 2013) entrate nella classifica dei “Top 100” migliori vini al mondo di “Wine Spectator” (unica cantina ad aver ricevuto questo riconoscimento nella storia della Denominazione per tre volte nelle ultime cinque edizioni), che sarà battuta all’asta, insieme agli altri prestigiosi vini, dal banditore Pier Matteo Carnaroli.

“In passato con questa iniziativa tantissimi bambini hanno potuto ritrovare il sorriso grazie ai fondi raccolti con la vendita delle eccellenze vitivinicole italiane - ricorda Fabio Abenavoli, presidente “Emergenza Sorrisi” - le oltre 40 cantine di tutte le Regioni che hanno scelto di sostenerci, dimostrano che l’Italia è davvero un Paese solidale.

Questo “Wine Day” 2021 è ancora più importante perché servirà a sostenere la nostra prima missione chirurgica in Mali. Lavoreremo fianco a fianco dei medici locali presso l’Hospital-Chu-Cnos di Bamako per trasferire loro le nostre conoscenze e per avviare con loro un percorso continuativo di formazione capace nel tempo di aiutare sempre più bambini ad allontanare lo stigma di nascere con una malformazione del volto”.

Nell’evento solidale sarà presentato anche “Sorrisi for Value”, un innovativo Concorso d’arte in collaborazione con Nartist, che è sia una raccolta fondi a favore delle prossime missioni chirurgiche in Africa, sia un talent scouting sull’arte che accompagna qualsiasi cittadino, azienda o ente, alla ricerca di nuovi talenti creativi.

