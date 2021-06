“Wine wedding” in stile vip: Lino Banfi celebrerà le nozze della nipote Virginia da Zaccagnini

Il fenomeno del “wine wedding”, dello sposarsi tra le vigne o in cantina, ha conquistato appassionati di vino e romantici di tutto il mondo. Ed i “vip” italiani non fanno eccezione, con delle storie curiose. Come quella che riguarda Lino Banfi, uno degli attori italiani più popolari in assoluto e “ristoratore”, con la sua “Orecchietteria Banfi”, a Roma. Dove, tra gli altri, lavorano i nipoti Pietro e Virginia. E di quest’ultima, l’attore (al secolo Pasquale Zagaria), celebrerà, in prima persona, le nozze, a luglio, nella cantina Zaccagnini, tra le più celebri d’Abruzzo, dell’amico produttore Marcello Zaccagni, come raccontato lui stesso al magazine “Gente”. Cantina che, evidentemente, ha un appeal particolare per gli attori. Come Helen Mirren, una delle più grandi attrici inglesi di tutti i tempi, innamorata dell’Italia al punto da comprare una masseria in Puglia, che proprio la scorsa estate scelse come meta di viaggio la stessa cantina Zaccagnini, che, con il suo Montepulciano d’Abruzzo “dal tralcetto”, ha contribuito in maniera importante a far conoscere il vitigno ed il territorio nel mondo. E che, nel 2008, con il suo premio “Il Tralcetto dell’Amicizia” ha premiato proprio Lino Banfi, in veste di Ambasciatore dell’Unicef.

