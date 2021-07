WineNews: quota 120.070 follower sui social tra Facebook, Instagram, Twitter e YouTube

In tempi in cui tutto viaggia sempre di più sui social, non può farci che piacere la crescita di WineNews, anche su questi canali: raggiunta la quota di 120.070 follower, con un boom tra Facebook, Instagram, Twitter & YouTube. Un traguardo bellissimo per WineNews, a 21 anni dalla messa online del sito web, con 2.930.000 di utenti nel 2020, +151% sul 2019.

“Ventun’anni di lavoro online, nato da un’intuizione che ha portato alla fondazione di WineNews alla soglia del nuovo Millennio, e che si è evoluto nel tempo con mezzi diversi e seguendo la loro innovazione, e, aspetto diventato ormai parte integrante del nostro “ecosistema” digitale di informazione quotidiana (di vino ma anche con news e report su agroalimentare, enogastronomia, cucina, ristorazione, agricoltura, enoturismo), entrando nel mondo dei social network. Sui quali ora e sempre di più in futuro, saranno declinati - spiega il direttore Alessandro Regoli - i contenuti che produciamo, con grande attenzione alla sostanza ma anche alla forma, sul fronte delle immagini e dei video. Con l’obiettivo di WineNews che resta quello di raccontare un mondo che ha visto cambiare forma, interesse e protagonisti, ma che si conferma sempre bellissimo, fatto di storie, di persone e di imprese capaci di raccontare il meglio del nostro Paese”.

È dell’aprile 2018 l’iscrizione su Facebook, dove si sono raggiunti oggi i 59.358 follower, seguita, ad agosto 2019 dall’apertura del profilo Instagram, il più giovane dei social, che conta 38.814 follower. Un universo social, completato da Twitter, ormai un veterano, con i suoi 21.898 follower, accanto al canale video su YouTube.

Un traguardo importante, quello degli oltre 120.000 follower, dopo un periodo difficile, che ci ha impedito per un po’ di fare il nostro lavoro come vogliamo, raccontando vini e produttori, assaggiandoli ed incontrandoli “sul campo” nei loro territori, ma fatto anche di numeri positivi che non sono il punto d’arrivo, ma un nuovo trampolino di lancio verso nuove sfide da raccogliere.

