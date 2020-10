WinesCritic: i Brunello di Montalcino Talenti e Poggio Antico ed il Barolo di Chiara Boschis al top

Due Brunello di Montalcino 2015, il Piero della cantina Talenti e l’Altero di Poggio Antico, ed il Barolo Mosconi 2016 di Chiara Boschis: ecco il podio dei migliori 100 vini d’Italia del 2020, secondo WinesCritic.com, portale fondato dal giovane enologo e comunicatore Raffaele Vecchione - che, a soli 28 anni, vanta già diverse collaborazioni importanti, prima tra tutte quella con Wine-Searcher, il più grande motore di ricerca di quotazioni di vini ed etichette del mondo (in passato ha realizzato anche una collaborazione pluriennale con JamesSuckling.com, uno dei portali di critica internazionale più seguiti ed influenti), e la partnership con Vino75, tra i principali portali di e-commerce enoico in Italia. Una voce nuova, dunque, da seguire nella critica di vino italiana. Nella top 10 di WinesCritic.com, domina la Toscana, ed in particolare il Brunello di Montalcino, con 5 vini su 10. Ai piedi del podio c’è il Percarlo 2016 di San Giusto a Rentennano, in posizione n. 5 il Taurasi Vigna Grande Cerzito 2015 di Quintodecimo, al n. 6 il Barolo Falletto 2016 di Bruno Giacosa, al n. 7 il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 de Il Marroneto, al n. 8 il Barolo Bricco Fiasco 2016 di Azelia, al n. 9 il Brunello di Montalcino Pianrosso 2015 di Ciacci Piccolomini d’Aragona, e al n. 10 il Brunello di Montalcino 2015 di Fuligni.

Focus - I Migliori 100 Vini d’Italia nel 2020, secondo WinesCritic.com di Raffaele Vecchione

1 Talenti Brunello di Montalcino Piero 2015

2 Poggio Antico Brunello di Montalcino Altero 2015

3 Chiara Boschis Barolo Mosconi 2016

4 San Giusto a Rentennano Toscana Percarlo 2016

5 Quintodecimo Taurasi Vigna Grande Cerzito 2015

6 Bruno Giacosa Barolo Falletto 2016

7 Il Marroneto Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015

8 Azelia Barolo Bricco Fiasco 2016

9 Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2015

10 Fuligni Brunello di Montalcino 2015

11 Tenute Bosco Etna Rosso Vico 2016

12 Giodo Brunello di Montalcino 2015

13 Pio Cesare Barbaresco Il Bricco 2016

14 Pietroso Brunello di Montalcino 2015

15 Palmento Costanzo Etna Rosso Contrada Santo Spirito 2016

16 Cantina Tramin Gewürztraminer Alto Adige Epokale 2013

17 Massolino Barolo Margheria 2016

18 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015

19 Mauro Molino Barolo Anniversario 2016

20 San Giusto a Rentennano Vin Santo Vin San Giust 2012

21 Bruno Giacosa Barolo 2016

22 Chiara Boschis Barolo Via Nuova 2016

23 Le Ragnaie Brunello di Montalcino V.V. 2015

24 Castello Romitorio Brunello di Montalcino Filo di Seta 2015

25 Petrolo Valdarno di Sopra Galatrona 2018

26 Le Ragnaie Brunello di Montalcino Casanova 2015

27 Livio Sassetti Brunello di Montalcino 2015

28 Cantina Terlan Pinot Bianco Alto Adige Rarity 2007

29 Pira Barolo Margheria 2016

30 Podere Sapaio Toscana Sapaio 2016

31 G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2016

32 Vietti Barolo Rocche di Castiglione 2016

33 Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2015

34 Corte Pavone Brunello di Montalcino Fiore del Vento 2015

35 Principe Corsini Chianti Classico Zac Gran Selezione 2016

36 Marisa Cuomo Costa d’Amalfi Fiorduva 2018

37 Monteverro Toscana Monteverro 2016

38 Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2015

39 Roberto Voerzio Barolo Fossati Case Nere Riserva 10 Anni 2010

40 Monteraponi Toscana Baron’ Ugo 2016

41 Franchetti Terre Siciliane Contrada C 2018

42 Poderi Gianni Gagliardo Barolo Lazzarito Vigna Preve 2016

43 Quintodecimo Greco di Tufo Giallo d’Arles 2019

44 Castellare di Castellina Toscana I Sodi Di S. Niccolò 2016

45 Pio Cesare Barolo Mosconi 2016

46 Azelia Barolo San Rocco 2016

47 Tenuta Argentiera Bolgheri Superiore 2017

48 Quintodecimo Taurasi Vigna Quintodecimo 2015

49 Pio Cesare Barolo Ornato 2016

50 Marisa Cuomo Costa d’Amalfi Ravello Riserva 2016

51 Vinosia Taurasi Rajamagra Riserva 2013

52 La Massa Toscana Giorgio Primo 2016

53 Monchiero Barolo Del Comune di Castiglion Falletto 2016

54 Renato Ratti Barolo Rocche dell’Annunziata 2016

55 Azelia Barolo Cerretta 2016

56 Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2015

57 Cantina Terlan Alto Adige Cuvée Terlaner 2018

58 San Polo Brunello di Montalcino Podernovi 2015

59 Vinosia Greco di Tufo L’Ariella 2019

60 Castello Romitorio Brunello di Montalcino 2015

61 Cava d’Onice Brunello di Montalcino Sensis 2015

62 Pira Barolo Vigna Rionda 2016

63 Pian delle Querci Brunello di Montalcino 2015

64 Cinciano Chianti Classico Gran Selezione 2016

65 Castello Tricerchi Brunello di Montalcino 2015

66 Corte Pavone Brunello di Montalcino Campo Marzio 2015

67 Carpineta Fontalpino Toscana Do ut Des 2016

68 Tenuta Sette Ponti Sangiovese Valdarno di Sopra Vigna dell’Impero 2016

69 Le Filigare Chianti Classico Lorenzo Gran Selezione 2016

70 Virna Barolo Sarmassa 2016

71 Cortonesi Brunello di Montalcino La Mannella 2015

72 Cordella Brunello di Montalcino 2015

73 Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2015

74 Fattoria Le Pupille Toscana Saffredi 2017

75 Riecine Toscana La Gioia 2016

76 Capraia Chianti Classico Effe Gran Selezione 2016

78 Barone Ricasoli Chianti Classico Roncicone Gran Selezione 2017

79 Marisa Cuomo Costa d’Amalfi Furore Riserva 2016

80 Salvatore Molettieri Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2012

81 Cantina Tramin Chardonnay Alto Adige Troy Riserva 2016

82 Damilano Barolo Lecinquevigne 2016

83 Parusso Barolo Mosconi 2016

84 Quintodecimo Fiano di Avellino Exultet 2019

85 Argiano Toscana Solengo 2017

86 Brancaia Toscana Ilatraia 2017

87 Petrolo Toscana Bòggina B 2018

88 Francesca Fiasco Paestum Lapazio 2018

89 Castello di Querceto Colli della Toscana Centrale Il Querciolaia 2015

90 Fontodi Chianti Classico Vigna del Sorbo Gran Selezione 2015

91 Salvioni-La Cerbaiola Brunello di Montalcino 2015

92 Cortonesi Brunello di Montalcino Poggiarelli 2015

93 Villa Calcinaia Chianti Classico Riserva 2016

94 Castello di Monsanto Chianti Classico Riserva 2017

95 Vinosia Fiano di Avellino Le Grade 2019

96 Poderi Gianni Gagliardo Barolo Monvigliero 2016

97 Fabio Cordella Negroamaro Salento Don Fabio 2015

98 Podere Poggio Scalette Alta Valle della Greve Piantonaia 2017

99 Villa I Cipressi Brunello di Montalcino Zebras 2015

100 Donnafugata Passito di Pantelleria Ben Ryé 2017

