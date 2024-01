100/100 di “Decanter”, sono cinque i vini italiani “da sogno” del 2023 per il magazine Uk

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Fieramonte 2016 di Allegrini, simbolo di una delle più importanti griffe italiane (per il secondo anno consecutivo, ndr); il Barolo Brunate 2019 di Giuseppe Rinaldi, custode autentico della tradizione langarola; il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2019 de Il Marroneto, un cult, costantemente ai vertici della critica mondiale; il Masseto 2020, uno dei vini italiani più quotati in assoluto al mondo, e l’Ornellaia 1998 della Tenuta dell’Ornellaia, icone di Bolgheri, del vino italiano e “gioielli” del Gruppo Frescobaldi: ecco i cinque vini italiani da sogno del 2023, i “top-scoring wines” ai quali “Decanter” ha assegnato i 100/100, il massimo punteggio raggiungibile nei giudizi della critica mondiale ottenuto da quei vini che hanno raggiunto la perfezione, in questo caso, in un anno di assaggi di grandi etichette di tutto il mondo da parte degli esperti del prestigioso magazine Uk (tutti testati dalla firma Aldo Fiordelli, ad eccezione del Fieramonte e del Masseto degustati da Georgina Hindle). E tra i 28 vini che hanno ottenuto il punteggio perfetto dei 100 punti nel 2023 per “Decanter”, voce più seguita della critica enoica nel mercato inglese, pilastro dell’export tricolore, accanto ai vini-icona d’Italia, a fare la parte del leone sono le etichette di Bordeaux, seguite dai vini della California e da un raro Chardonnay dell’Australia, e che rappresentano, con le loro annate uniche e davvero eccezionali di cantine-mito, spiega la rivista, “una piccola percentuale delle migliaia di vini degustati quest’anno, in un database che ora conta più di 75.000 vini”.

Focus - I 100/100 2023 di “Decanter”

Giaconda, Estate Vineyard Chardonnay, Beechworth, Victoria, Australia, 2021

Marques de Murrieta, Castillo de Ygay Gran Reserva Especial, Rioja, 1946



Allegrini, Fieramonte, Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Italia, 2016

Château Cheval Blanc, St-Émilion, 1er Grand Cru Classé A, Bordeaux, Francia, 1982

Château Latour, Pauillac, 1er Cru Classé, Bordeaux, Francia, 1982

Château Les Carmes Haut-Brion, Pessac-Léognan, Bordeaux, Francia, 2020

Château Léoville Las Cases, St-Julien, 2ème Cru Classé, 2010

Château Margaux, Margaux, 1er Cru Classé, Bordeaux, Francia, 1928

Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1er Cru Classé, Bordeaux, 2020

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, 2ème Cru Classé, Bordeaux, Francia, 1982

Château Troplong Mondot, St-Émilion, 1er Grand Cru Classé B, Bordeaux, Francia, 2020

Château Trotanoy, Pomerol, Bordeaux, Francia, 2020

Clos Fourtet, St-Émilion, 1er Grand Cru Classé B, Bordeaux, Francia, 2016

Domaine de la Romanée-Conti, Romanée-Conti Grand Cru Monopole, Borgogna, Francia, 2020



Giuseppe Rinaldi, Brunate, Barolo, Piemonte, 2019

Harlan Estate, Napa Valley, California, Usa, 2016



Il Marroneto, Madonna delle Grazie, Brunello di Montalcino, Toscana, 2019

Lithology, Beckstoffer Dr. Crane Vineyard Cabernet Franc, St Helena, Napa Valley, California, Usa, 2021

Marqués de Riscal, RM (Reserva Médoc), Rioja, 1895



Masseto, Toscana, Italia, 2020



Ornellaia, Bolgheri Superiore, Toscana, 1998

Ovid, Napa Valley, California, Usa, 2013

Petrus, Pomerol, Bordeaux, Francia, 2020

Philip Togni, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, Usa, 2013

Promontory, Napa Valley, California, Usa, 2018

Sea Smoke, Southing, Santa Barbara County, Santa Rita Hills.California, Usa, 2001

Warre’s, Vinhas Velhas, Port, Douro Valley, Portogallo, 2020

Torbreck, Descendant, Barossa Valley, South Australia, Australia, 2020

