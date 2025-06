“Decanter World Wine Awards” 2025, l’Italia sul podio, dietro alla Francia

Con oltre 851 milioni di euro in valore nel 2024 (e 168,2 nei primi 3 mesi 2025, secondo i dati Istat), il Regno Unito è uno dei mercati più importanti del vino italiano. Paese che ha in “Decanter” una delle sue voci enoiche più diffuse ed autorevoli, e che conferma l’Italia del vino ai vertici della qualità mondiale, come emerge dal verdetto dei “Decanter World Wine Awards” 2025, una delle competizioni più importanti del vino, all’edizione n. 22, che ha visto vini in gara da 57 Paesi, valutati da oltre 248 esperti internazionali, “tra cui 22 Master Sommelier e 72 Masters of Wine, il numero più alto nella storia del concorso”, spiega la rivista inglese. E se la Francia primeggia, con 14 “Best in Show”, 33 medaglie di Platino e 140 d’Oro, l’Italia segue da vicino al secondo posto, ed ha “rafforzato la sua posizione con 138 medaglie di massimo livello (rispetto alle 107 del 2024), inclusi sei “Best in Show” e 30 medaglie di Platino, sottolineando la sua profondità tra stili tradizionali e innovativi”.

A firmare i migliori vini italiani in assoluto, secondo “Decanter”, sono state le Tenuta Meraviglia del gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (Abfv) Italia, gioiello bolgherese ricavato nell’ex Cava di Cariola, con il Bolgheri Superiore Maestro Di Cava 2020, la Cantina di Terlano, tra i riferimenti dell’Alto Adige, con il Lunare Gewürztraminer 2023, due piccoli gioielli di Langa come Diego Morra, con il Barolo del Comune di Verduno 2021, e Fratelli Serio & Battista Borgogno, con il Barolo Cannubi Riserva 2019, e ancora Donnachiara, tra le migliori cantine di Campania, con il Taurasi 2021, per chiudere il sestetto con un grande classico come il Passito di Pantelleria Ben Ryé 2023 della griffe siciliana Donnafugata.

30, invece, le medaglie di platino, tra le quali spicca la tripletta della storica cantina di Sardegna Siddùra, e con le altre 27 firmate da cantine come Zaccagnini dall’Abruzzo, ancora Donnachiara dalla Campania, Muzic dal Friuli Venezia Giulia, Cantine Belisario dalle Marche, Berlucchi e Freccianera dalla Franciacorta, in Lombardia, Monchiero, Broccardo, Palladino, Casa E. Di Mirafiore (del gruppo Fontanafredda della famiglia Farinetti) e Tenuta Il Cascinone dal Piemonte, Elena Casadei, ancora dalla Sardegna, Terlano, Cantina Kurtatsch e Pfannenstielhof dall’Alto Adige, e ancora, dalla Toscana, Tenuta di Frassineto, Terre del Marchesato, Torre a Cona, Castello del Trebbio, Tenuta Valdipiatta, Mastrojanni, Capanna e Castello di Meleto, mentre per l’Umbria c’è il “Carapace”, o meglio la Tenuta Castelbuono del Gruppo Lunelli, mentre dal Veneto arrivano Ruggeri, La Collina dei Ciliegi e Cantina Sabatini. 102, invece, le medaglie d’oro (qui la lista completa), firmate, tra gli altri, ancora, da Terlano, con un “poker” di riconoscimenti dorati, Banfi, Cantina Valle Isarco, Andriano, Freccianera, Frescobaldi, Montelvini e Scarpa, con una “doppietta”, e ancora da nomi come Carpineto, Zymè, Tornatore, Dievole, Abbazia di Novacella, Bellavista (Gruppo Terra Moretti), Les Crêtes, Tramin, Le Manzane, Fontanafredda, I Sodi, Giuseppe Sedilesu, Mazzei, Feudo Arancio (Gruppo Mezzacorona), Kettmeir (del Gruppo Herita Marzotto Wine Estates) e Velenosi, tra gli altri.

Focus - I 6 “Best in Show” italiani ai “Decanter World Wine Awards”2025

Tenuta Meraviglia - Maestro di Cava Bolgheri Superiore 2020

Fratelli Serio & Battista Borgogno - Barolo Cannubi Riserva 2019

Diego Morra - Barolo del Comune di Verduno 2021

Cantina Terlano - Lunare Gewürztraminer Alto Adige 2023

Donnafugata - Ben Ryé Passito di Pantelleria 2023

Donnachiara - Taurasi 2021

Focus - I 30 “Platinum” italiani ai “Decanter World Wine Awards” 2025

Zaccagnini - Tralcetto Montepulciano d’Abruzzo Riserva 2020

Donnachiara - Taurasi Riserva 2020

Muzic - Valeris Friulano Collio 2023

Cantine Belisario - Cambrugiano Verdicchio di Matelica Riserva 2021

Freccianera - Casa delle Colonne Riserva Zero Dosage Franciacorta 2015

Berlucchi - Belrucchi ’61 Brut Nature Franciacorta 2018

Monchiero - Nebbiolo Langhe 2023

Broccardo - Bricco San Pietro Barolo 2021

Palladino Barolo del Comune di Serralunga D’alba 2021

Casa E. di Mirafiore - Lazzarito Barolo 2021

Tenuta Il Cascinone - Avamposti Altrove Nebbiolo Monferrato 2022

Siddùra - Maìa Vermentino di Gallura Superiore 2023

Siddùra - Èrema Cannonau di Sardegna 2023

Siddùra - Nùali Moscato Moscato di Sardegna 2022

Elena Casadei - Le Anfore Cannonau di Sardegna 2022

Cantina Terlano - Nova Domus Terlaner Alto Adige Terlano Riserva 2022

Cantina Kurtatsch - Freienfeld Chardonnay Alto Adige Riserva 2022

Pfannenstielhof - Der Pfannenstiel Classico Santa Maddalena 2019

Tenuta di Frassineto - Le Fattorie Cabernet Franc Toscana 2023

Terre del Marchesato - Maurizio Fuselli Toscana 2022

Torre a Cona - Fonti e Lecceta Vin Santo Occhio di Pernice 2016

Castello del Trebbio - Vigneto Lastricato Terraelectae Chianti Rùfina Riserva 2020

Tenuta Valdipiatta - Vino Nobile di Montepulciano 2021

Mastrojanni - Vigna Schiena d’Asino Brunello di Montalcino 2019

Capanna - Brunello di Montalcino Riserva 2019

Castello di Meleto - Chianti Classico Gran Selezione 2020

Tenute Lunelli-Castelbuono - Sagrantino di Montefalco Carapace Biologico 2019

La Collina dei Ciliegi - Amarone della Valpolicella 2020

Ruggeri - Brut Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2023

Cantina Sabaini - Amarone della Valpolicella Riserva 2015

