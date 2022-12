108 ristoranti e ricette del “Buon Ricordo”, custodi della tradizione gastronomica italiana

Ideati da Dino Villani, uomo di cultura e maestro di comunicazione (a cui si devono, tra l’altro, il primo concorso di Miss Italia, l’idea di far diventare il 14 febbraio la Festa degli Innamorati, il Premio Suzzara, progettato con Cesare Zavattini, e di creare un dolce-simbolo per Pasqua, la colomba), e fondati nel 1964 per salvaguardare e valorizzare la cucina regionale italiana che, citando lo scrittore e giornalista Vincenzo Buonassisi, era “sconosciuta o negletta” e correva il rischio di essere soppiantata dalla moda della cucina internazionale, i ristoranti del “Buon Ricordo”, oggi, sono diventati 108 (di cui 10 all’estero, tra Europa e Giappone). Tanti quanti sono nella guida “I ristoranti del Buon Ricordo” 2023, grazie ad 8 new entry: il Ristorante Il Grill del Lovera dal 1939 di Cuneo, con Gnocchetti di farina di castagna al Castelmagno, il Ristorante Al Colombo a Venezia, con Grancevola femena, l’Osteria La Tecchia a Pietrasanta (Lucca), con Spaghettino “Cavalieri” con arselle viareggine, il Ristorante Mater Terrae a Roma, con Rinascimento italiano, il Ristorante Michele Chinappi a Formia (Latina), con Filetto di spigola scottato su crema di cacio e pepe con verdure di stagione, l’Antico Francischiello a Massa Lunbrense (Napoli), con Delizia al Limone, La Cascina 1899 a Roccella Ionica (Reggio Calabria), con Spaghetti alla Corte d’Assise alla vecchia maniera di Gaetano, il Ristorantino Shardana a Parigi, con Culurgiones ogliastrini con demi-glace di vitello, Cannonau e tartufo.

Lo Statuto del Buon Ricordo prevede che i ristoranti possano cambiare periodicamente la loro specialità. Per il 2023, lo fanno in quattro. Le nuove proposte sono: l’anatra in 4 salse del Ristorante Olona da Venanzio dal 1922 a Induno Olona (Varese), i Cjarsons di Lia del Ristorante Al Sole a Forni (Udine), la Maltagliata di manzo alla longobarda della Locanda al Castello a Cividale del Friuli (Udine), i Tagliolini giallo mare del Ristorante Sabbia d’Oro a Belvedere Marittimo (Cosenza).

Una guida che sancisce anche la ripartenza vera del “Buon Ricordo”, dopo due anni davvero difficili, che passa anche per “l’arruolamento di nuove e motivate forze e rinsaldando ancor di più i legami e la collaborazione fra i soci, un gruppo di colleghi ma soprattutto di amici che sono stati particolarmente vicini per affrontare insieme, nel modo più propositivo possibile, l’emergenza Covid. A guidare l’associazione è il presidente Cesare Carbone del Ristorante La Manuelina di Recco, con il segretario generale Luciano Spigaroli del Ristorante Al Cavallino Bianco di Polesine Zibello, affiancati dalla vicepresidente Giovanna Guidetti dell’Osteria La Fefa di Finale Emilia”.

“Ben 8 colleghi entrano in squadra e sono pronti per contribuire per assicurare alla nostra associazione un grande futuro - dice il presidente Cesare Carbone - tutto ciò, nonostante siamo tutti ben consci del difficile momento che sta vivendo il mondo intero e in particolare il settore dell’accoglienza. I problemi sono tanti e pensiamo davvero di averli ben chiari nella mente. Per uscire indenni dai prossimi due anni serviranno decisioni importanti che potranno anche stravolgere il modus operandi della nostra associazione degli ultimi 50 anni”.

“Il Buon Ricordo è pronto per rinnovarsi mantenendo, però, ben chiaro il proprio Dna, che si identifica nella Cucina della Tradizione - aggiunge il segretario generale Luciano Spigaroli - d’altronde lo slogan coniato dai soci fondatori nel lontano 1964 era “Attraverso un paese e la sua cucina”: noi non lo rinneghiamo, anzi vogliamo essere sempre di più un punto di riferimento sicuro per i viaggiatori che in Italia, in Europa e in Giappone (dove pure simo presenti) vogliano regalarsi emozioni enogastronomiche. Questa è la nostra missione e ci crediamo fermamente”.

Come è caratteristica dell’associazione, i ristoranti terranno sempre in menu una specialità che rappresenti in maniera significativa la loro terra ed effigiata sul piatto dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare che verrà regalato a chi degusta il Menu del Buon Ricordo, di cui costituirà la portata principale.

Ad affiancare il Buon Ricordo ci sono importanti partner che ne condividono e sostengono i progetti. Realtà importanti ed autorevoli, simbolo del Made in Italy, che il Buon Ricordo è orgoglioso, e riconoscente, di avere come partner: si tratta di Bellomo, Confagricoltura, Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, Consorzio Franciacorta, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Consorzio Parmigiano Reggiano, Coppini Arte Olearia, Filette Prime Water, Illy Caffè, Molino Dallagiovanna, Raggio di Sole, Tenuta Margherita, Zanussi Professional.

Focus - I 108 Ristoranti del Buon Ricordo 2023

Piemonte

Hotel Milano - Belgirate, Verbano Cusio Ossola

Ristorante Il Grill del Lovera dal 1939 - Cuneo

Trattoria Paolino - Vercelli

Liguria

Ristorante Il Pernambucco - Albenga, Savona

Ristorante Capannina Ciccio - Ameglia, La Spezia

Trattoria Della Marina - Porto Venere, La Spezia

Ristorante Manuelina - Recco, Genova

Lombardia

Antica Osteria del Cerreto - Abbadia Cerreto, Lodi

Ristorante Salice Blu - Bellagio, Como

Trattoria Altavilla - Bianzone, Sondrio

Ristorante Al Filò - Bormio, Sondrio

Ristorante I 5 Campanili - Busto Arsizio, Varese

Ristorante Le Querce - Cantù - Mirabello, Como

Locanda degli Artisti - Cappella dè Picenardi, Cremona

Ristorante La Piana - Carate Brianza, Monza Brianza

Locanda Capolago - Colico, Lecco

Osteria La Lanterna - Cressogno, Como

Hotel Sassella Ristorante Jim - Grosio, Sondrio

Ristorante Olona da Venanzio dal 1922 - Induno Olona, Varese

Ristorante La Pòsa - Livigno, Sondrio

Albergo Del Sole - Maleo, Lodi

Trattoria Masuelli S. Marco - Milano

La Locanda dei Beccaria - Montù Beccaria, Pavia

Albergo Ristorante Selvatico - Rivanazzano Terme

Villa Luisa Resort - San Felice del Benaco, Brescia

Ristorante La Fornace - San Vittore Olona, Milano

Veneto

Ristorante La Montanella - Arquà Petrarca, Padova

Trattoria Al Ponte - Bornio, Rovigo

Ristorante Duilio Aqa Palace - Caorle, Venezia

Hotel da Beppe Sello - Cortina d’Ampezzo, Belluno

Hostaria San Benedetto - Montagnana, Padova

Trattoria Guaiane - Noventa di Piave

Ristorante Boccadoro - Noventa Padovana, Padova

Il Burchiello Ristorante Locanda - Oriaga di Mira, Venezia

Ristorante Antico Brolo L’Osteria - Padova

Ristorante Parco Gambrinus - San Polo di Piave, Treviso

Albergo Ristorante Gardesana - Torri Del Benaco, Verona

Ristorante "Da Celeste" - Venegazzù, Treviso

Ristorante Al Colombo - Venezia

Ristorante Torcolo - Verona

Trentino Alto Adige

Ristorante Da Pino - San Michele all’Adige, Trento

Friuli Venezia Giulia

Locanda Al Castello - Cividale Del Friuli, Udine

Ristorante Al Sole - Forni Avoltri, Udine

Trattoria Alla Luna - Gorizia

Storico Ristorante Al Ponte - Gradisca D’Isonzo, Gorizia

Ristorante Osteria La Pergola - San Daniele Del Friuli, Udine

Lokanda Devetak 1870 - Savogna d’Isonzo, Gorizia

Hotel Ristorante Là Di Moret - Udine

Trattoria Da Toni - Varmo, Udine

Emilia Romagna

Ristorante Prêt A Porter - Bagno di Romagna, Forlì Cesena

Osteria di Fornio - Fidenza, Parma

Ristorante Sanafollia - Fidenza, Parma

Osteria La Fefa - Finale Emilia, Modena

La Forchetta - Parma

Al Cavallino Bianco - Polesine Zibello, Parma

Osteria in Scandiano - Scandiano, Reggio Emilia

Ristorante La Fratta - Verucchio, Rimini

Toscana

Ristorante Da Delfina - Artimino, Prato

L’Osteria di Giovanni - Firenze

Trattoria Il Francescano - Firenze

Ristorante Il Battibecco - Impruneta, Firenze

Ristorante Ciccio Marina - Marina di Carrara, Massa Carrara

Osteria La Tecchia - Pietrasanta, Lucca

Ristorante Il Mestolo - Siena

Umbria

Ristorante Buca di San Francesco - Assisi, Perugia

Ristorante Taverna del Lupo - Gubbio, Perugia

Ristorante Vespasia di Palazzo Seneca - Norcia, Perugia

Ristorante Granaro del Monte dal 1850 - Norcia, Perugia

Ristorante La Rosetta - Perugia

Marche

Due Cigni Ristorante - Montecosaro Scalo, Macerata

Lazio

Ristorante Il Funghetto - Borgo Grappa, Latina

Ristorante Hotel Bassetto - Ferentino, Frosinone

Ristorante Michele Chinappi - Formia, Latina

Ristorante Romanè - Roma

Trattoria Santa Pupa - Roma

Checchino dal 1887 - Roma

Ristorante Mater Terrae - Roma

Molise

Locanda Belvedere - Rocchetta a Volturno, Isernia

Abruzzo

Ristorante Vecchia Silvi - Silvi Alta, Teramo

Campania

Hostaria Baccofurore 1930 - Furore, Salerno

Ristorante Pascalò - Marina di Vietri

Antico Francischiello - Massa Lubrense, Napoli

Ristorante M’ama - Praiano Costa d’Amalfi, Salerno

Ristorante Lo Stuzzichino - S. Agata sui Due Golfi, Napoli

Basilicata

Osteria Al Borgo - Avigliano, Potenza

Ristorante Za’ Mariuccia - Maratea Porto, Potenza

Ristorante La Luna nel Bosco Giubileo Hotel - Pignola, Potenza

Puglia

Ristorante Il Poeta Contadino - Alberobello, Bari

Al Pescatore Hotel e Ristorante - Gallipoli, Lecce

Hotel Ristorante Terminal - Santa Maria di Leuca, Lecce

Calabria

Ristorante dell’Hotel Barbieri - Altomonte, Cosenza

Ristorante Sabbia D’Oro - Belvedere Marittimo, Cosenza

Ristorante Da Ercole - Crotone

L’Antico Borgo - Morano Calabro, Cosenza

La Cascina 1899 - Roccella Ionica, Reggio Calabria

Sicilia

La Siciliana - Catania

Ristorante Hotel Moderno - Erice, Trapani

Ristorante Filippino - Lipari - Isole Eolie, Messina

Francia

A Tavola - Boulogne Billancourt

Le Cherche Midi - Parigi

Mori Venice - Parigi

Ristorantino Shardana - Parigi

Lussemburgo

Ristorante Dal Notaro - Lussemburgo

Ungheria

Pomo d’Oro - Budapest

Germania

Osteria Der Katzlmacher - Monaco

Giappone

Ristorante Est - Nagoya

Trattoria Campagna - Tokyo

La Scogliera - Tokyo

