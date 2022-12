186.651 sterline da un’asta di fine wine per distribuire 70.000 pasti ai bambini poveri in Uk

Quattro lotti, uno per ogni grande territorio del vino - Bordeaux Icons Large Format, Champagne Icons Large Format, Burgundy Icons Mixed Format e Italy Icons Large Format (con una doppia magnum di Solaia 2011 di Antinori, e una magnum di Barolo Riserva Monfortino 2013 Giacomo Conterno, Gaia & Rey 2012 di Gaja, Sassicaia 1985 di Tenuta San Guido e Barbaresco Riserva Asili 2016 di Bruno Giacosa) - battuti in un’asta benefica, di nscena a Londra, che ha raccolto 186.651 sterline, che permetteranno a The Caring Family Foundation di distribuire 70.000 pasti ai bambini bisognosi di tutta la Gran Bretagna, nell’ambito della campagna “Food from the Heart”.

Il merito va al The Birley Wine Club, che ha deciso lo scorso anno di sostenere la campagna di The Caring Family Foundation (con 107.000 sterline raccolte nella prima asta, ndr), capace di distribuire, dal lancio della campagna “Food from the Heart”, a dicembre 2020, ben 2 milioni di pasti tra i bambini di Brasile e Gran Bretagna. La crisi che ha colpito l’economia britannica, esacerbata dall’inflazione fuori controllo degli ultimi mesi, ha portato sulla soglia della povertà e dell’insicurezza economica 1 bambino su 3. Prima dell’asta, nella cornice dell’Annabel’s, uno dei club privati più iconici di Londra, ad allietare la cena - i cui proventi sono andati alla The Caring Family Foundation - Champagne Rare 2008, Ridge Vineyards Monte Bello 2013, Joseph Phelps Vineyards Insignia 2002 e Domaine Huet Cuvée Constance 2003, e nell’incanto Château Pape Clément Blanc 2009 e Château Angelus 2005.

