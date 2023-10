30 anni di Movimento Turismo del Vino, motore di un fenomeno da 2,6 miliardi di euro

Da “semplici” opifici destinati alla produzione di vino, le cantine, negli ultimi trenta anni, sono diventati sempre più meta e motori di enoturismo. 30 anni di crescita guidati dal Movimento Turismo del Vino - oggi condotto da Nicola d’Auria, preceduto, negli anni, dal 1993 al 2019, nell’ordine, da Donatella Cinelli Colombini, Ornella Venica, Francesco Lambertini, Chiara Lungarotti, Daniela Mastroberardino e Carlo Pietrasanta, che oggi associa 794 - e festeggiati ieri a Roma. Un fenomeno, quello dell’enoturismo, che, secondo i dati del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano”, oggi in Italia rappresenta un asset strategico, con 2,65 miliardi di euro di fatturato. Con un’offerta sempre più eterogenea e ricca, quella proposta dalle cantine italiane, ma non esente da criticità, dettate dalle sempre più complesse dinamiche socio-ambientali che caratterizzano lo stato attuale del settore, come emerso dall’indagine, realizzata da Nomisma Wine Monitor, che ha anche assegnato dei riconoscimenti all’Italia dell’enoturismo: da Varvaglione Vigne e Vini, cantina piccola con accoglienza famigliare in Puglia, per l’“ospitalità e racconto” a Carpineto, tenuta di grandi vini di Toscana con brand famoso e marchio storico, per la “memoria e tradizione” (sotto tutti i premi).

Focus - Le migliori cantine per l’enoturismo ... selezionate da Nomisma

Abruzzo

Cantina Dora Sarchese - Cantina con organizzazione di incoming - “Wine experience”

Basilicata

Cantine del Notaio - Cantina piccola con accoglienza famigliare - “Ospitalità e racconto”

Campania

Terredora di Paolo - Cantina piccola con accoglienza famigliare - “Ospitalità e racconto”

Piemonte

Tenuta Carretta - Brand famoso /marchio storico - “Memoria e Tradizione”

Puglia

Varvaglione Vigne e Vini srl - Cantina piccola con accoglienza famigliare - “Ospitalità e racconto”

Toscana

Carpineto - Grandi vini di toscana - Brand famoso /marchio storico - “Memoria e Tradizione”

Fattoria la Maliosa - Cantina di rilevanza paesaggistica e/o naturalistica - “Custodia del territorio”

Fattoria del Colle - Cantina di rilevanza storica, architettonica e artistica - “Cultura del vino”

Fattoria Acquaviva - Cantina dotata di offerta innovativa (sia enologica che turistica) - “Vino futuro”

