300 bottiglie di Cabernet Sauvignon 2023 di Maculan a sostegno del nuovo ambulatorio Santalucia

Il Cabernet Sauvignon 2023 di Maculan in 300 bottiglie uniche numerate, le cui etichette sono state realizzate una ad una a mano libera dai ragazzi di In.Perfetto, l’atelier artistico che offre formazione e preparazione al mondo del lavoro, parte della Cooperativa Vite Vere Down Dai di Padova, e i cui proventi sono andati quest’anno a sostegno delle attività del nuovo ambulatorio Santalucia, il primo centro chirurgico inaugurato dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Ets, dedicato alle persone affette da patologie rare, alla ricerca di nuove terapie e allo sviluppo di percorsi terapeutici all’avanguardia. È il risultato dell’iniziativa benefica “Santalucia”, edizione n. 15, promossa dall’azienda vitivinicola Maculan e dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Ets, il cui evento conclusivo si è tenuto ieri al ristorante tre Stelle Michelin Le Calandre dei fratelli Alajmo a Sarmeola di Rubano (Padova). Un sodalizio che in 15 anni ha raccolto oltre 380.000 euro a sostegno della ricerca scientifica contro le malattie oculari, attraverso l’assegnazione di bottiglie uniche e numerate provenienti dalle migliori barrique dell’azienda Maculan di Breganze (Vicenza), ancora in vendita a fronte di una donazione minima di 100 euro.

Nei mesi scorsi infatti, una giuria composta da critici enogastronomici, giornalisti, imprenditori e membri delle istituzioni si sono riuniti per fare una degustazione alla cieca al fine di eleggere il vino vincitore: un riconoscimento che è andato al Cabernet Sauvignon 2023, che viene prodotto da un unico vigneto in località Ferrata a Breganze e radicato su una collina panoramica esposta a sud.

“Un’edizione che abbiamo particolarmente a cuore per la maestria e la sensibilità che gli artisti della cooperativa hanno riservato al progetto - ha spiegato Fausto Maculan - l’occhio di Santa Lucia è stato interpretato a mano libera per ben 300 volte, dando vita a etichette ancora più preziose nella loro singolarità”.

Entusiasmo anche da parte di Anna Pretolani, psicologa e coordinatrice del progetto In.Perfetto, un’occasione per rimarcare anche l’impegno sociale dell’iniziativa: “accogliamo persone con disabilità intellettiva, valorizziamo le loro abilità, rafforziamo le loro competenze e lavoriamo affinché la vita di ognuno e ognuna sia appagante e inclusiva - ha detto - la persona è al centro con tutte le imperfezioni che la rendono unica”.

Infine, i ringraziamenti di Diego Ponzin, presidente della Fondazione Banca degli Occhi: “con questa quindicesima edizione del progetto Santalucia, Fausto Maculan ci ha fatto un grande regalo, un’opera brillante di inclusione e di bellezza coniugata alla qualità eccellente del suo vino. Siamo grati a Cantina Maculan e a tutti i sostenitori che attraverso queste 300 bottiglie vorranno aiutarci nella cura delle patologie oculari”.

