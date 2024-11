50 anni di Tignanello Antinori: in asta da Christie’s 40 lotti “ex cellar”, con tutte le annate

Il Tignanello di Marchesi Antinori è uno di vini icona dell’Italia nel mondo. Un vino che è una pietra miliare, la cui prima annata, la 1971, veniva presentata proprio cinquanta anni, nel 1974, per quello che è stato da subito un vino capace di anticipare i tempi, innovazione divenuta tradizione, che ha contribuito all’avvio del “Rinascimento” del vino italiano, dando vita al movimento ormai celebre dei “Super Tuscan”, e dei fine wine italiani, di cui è stato il primo esempio. Un anniversario che ora Marchesi Antinori celebra in maniera del tutto peculiare: con un’asta che prevede, tra le alte cose, la più la più completa verticale di vino mai fornita direttamente da un produttore italiano, “ex-cellar”, direttamente dalla cantina di Tenuta Tignanello, con tutte le annate, dalla 1971 alla 2024, che sarà battuta da Christie’s. L’appuntamento è Londra, il 26-27 novembre, a Christie’s King Street, con l’asta “Finest & Rarest Wines Featuring Tignanello’s 50th Anniversary Collection Direct from The Estate”.

“In quest’asta eccezionale saranno presentate quasi tutte le annate mai prodotte di Tignanello, vino icona e pietra miliare dell’enologia, compresa la prima annata del 1971 (presentata nel 1974), oltre a un’inedita barrique dell’annata 2024, prima volta in assoluto per Christie’s da un produttore italiano”, si spiega una nota Antinori-Christie’s. All’asta anche una selezione di grandi formati, dalle Magnum alle Balthazar da 12 litri. “Con ben 40 lotti provenienti direttamente dalla cantina della tenuta toscana, ognuno di essi racconta la storia e l’evoluzione stilistica di uno dei vini più conosciuti e apprezzati al mondo. La collezione abbraccia tutte e cinque le decadi di Tignanello, dalla 1971 alla 2021, e comprende una straordinaria selezione di tutte le annate prodotte, a eccezione della 1975, presentate in diversi formati, tra cui Magnum, doppi Magnum e un’inedita Nabuchodonosor da 15 litri, prima e unica mai prodotta per Tignanello”. La collezione include: tre bottiglie della prima annata 1971, mai rese disponibili prima d’ora da Marchesi Antinori per un’asta: queste rarissime bottiglie rappresentano un momento cruciale nella storia del vino italiano.

Ancora, un lotto speciale dedicato ai 50 anni di Tignanello: questo lotto esclusivo (con una stima tra 10.000 e 30.000 sterline, ndr) presenta la 2021, annata che segna i 50 anni Tignanello, con una collezione completa di sei bottiglie, una Magnum, una Doppia Magnum, una Mathusalem da sei litri e una Balthazar da dodici litri. Il lotto comprende inoltre un’esclusiva visita privata a Tenuta Tignanello, comprensiva di degustazione, pranzo, cena e pernotto presso la tenuta. Inoltre, l’acquirente di questo straordinario lotto si sposterà con un volo andata e ritorno su un jet privato Flexjet Praetor 600, dal punto di partenza prescelto in Europa, fino a Firenze. Questo viaggio esclusivo, a bordo di uno dei suoi lussuosi aerei, è fornito da Flexjet, leader mondiale dell’aviazione privata. Una volta a bordo, gli ospiti potranno sperimentare gli esclusivi servizi e i comfort che hanno permesso a Flexjet di diventare uno dei principali fornitori al mondo di servizi di proprietà frazionata di aeromobili, leasing e jet card. Ancora, sotto il martelletto andrà una barrique da 225 litri dell’annata 2024 (la stima da catalogo è tra le 24.000 e le 50.000 sterline, ndr), conservata nella cantina della tenuta: “l’acquirente potrà scegliere di realizzare i formati che preferisce, oltre a ricevere un’inedita Nabuchodonosor da 15 litri, l’unica di queste dimensioni mai realizzata di Tignanello. Tutte le bottiglie che saranno prodotte con la barrique dell’annata 2024 potranno essere personalizzate”.

“Il 2024 è stato un anno davvero importante per me e per la mia famiglia - commenta Piero Antinori, pioniere del vino italiano e alla guida dell’azienda, che oggi vede ai vertici le figlie Albiera, Allegra e Alessia, con l’ad Renzo Cotarella - poiché ci ha dato l’opportunità di rendere omaggio ad un vino che, in questi ultimi 50 anni, ci ha dato davvero tanto. Per chiudere quest’anno speciale nel migliore dei modi, siamo lieti di offrire ai nostri appassionati una selezione unica del nostro Tignanello, messa a disposizione direttamente dalla cantina, inclusa la rarissima prima annata del 1971 e l’anteprima dell’ultima annata, 2024. È stato un piacere collaborare con Christie’s per quest’asta”.

Tim Triptree, International Director of Wine di Christie’s e Master of Wine, aggiunge: “siamo davvero entusiasti di presentare un’opportunità unica nella vita di poter acquistare bottiglie rarissime e formati unici di Tignanello, messi a disposizione direttamente dalla storica tenuta toscana. Inoltre, le annate più storiche di Tignanello, dalla 1971 alla 1989, sono state recentemente verificate, ricondizionate e nuovamente ritappate, e sono quindi garantite e in perfette condizioni per i fortunati acquirenti. È stato un piacere lavorare con Marchesi Antinori, al fine di portare all’asta questa straordinaria collezione in occasione dei 50 anni di Tignanello”.

