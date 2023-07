Frescobaldi investe in Oregon, nella Domaine Roy & fils, griffe della Willamette Valley

Frescobaldi, famiglia storica della viticoltura di Toscana, nel vino dal Trecento, e oggi galassia radicata nei principali territori della Regione - con Castello Pomino (Pomino), Castello Nipozzano (Nipozzano), Tenuta Perano (Gaiole in Chianti), Tenuta Castiglioni (Montespertoli), Tenuta CastelGiocondo (Montalcino), Tenuta Ammiraglia (Magliano in Toscana), Remole (Sieci), Tenuta Calimaia (Cervognano) e Gorgona, a cui vanno aggiunte le Tenute di Bolgheri Ornellaia e Masseto, Tenuta Luce a Montalcino - dopo l’acquisto della griffe del Collio Attems, nel lontano 2001, ha deciso di investire su un territorio decisamente più esotico e geograficamente distante, come la Willamette Valley, nel cuore dell’Oregon, terra di grandi Pinot Nero ed ottimi Chardonnay.

Qui, Frescobaldi ha trovato l’accordo definitivo per l’acquisizione di Domaine Roy & fils, uno dei produttori più prestigiosi dell’Oregon, che verrà conclusa entro luglio. Fondata nel 2012 da Marc-André Roy, con Jared Etzel, continuando il lavoro dei loro padri che fondarono insieme la cantina Beaux Freres nel 1991, la Domaine Roy & fils conta oggi su 40 acri (poco più di 16 ettari) vitati e in produzione, tra Pinot Nero (14 ettari) e Chardonnay (2 ettari), coltivati in regime biologico e divisi in due vigneti: Iron Filbert. nella denominazione Dundee Hills AVA, non lontano da Portland, e Quartz Acorn, nella prestigiosa denominazione Yamhill-Carlton AVA.

“A questo punto della nostra espansione abbiamo colto l’opportunità di acquisire la stupenda tenuta Domaine Roy & fils nell’Oregon, una delle migliori regioni al mondo per la coltivazione del Pinot Nero. Diventare parte di questa comunità è un sogno che diventa realtà”, commenta Lamberto Frescobaldi, presidente Marchesi Frescobaldi. “Vorrei ringraziare a nome della famiglia Frescobaldi Marc-André Roy per averci offerto questa opportunità in Oregon per fare quello che sappiamo fare meglio, coltivare bellissimi vigneti, produrre vini e offrire ai nostri clienti prodotti iconici”.

Marc-André Roy che resterà in Domaine Roy & fils come membro del Consiglio di Amministrazione e come azionista di minoranza, e che sottolinea quanto sia stato “importante continuare il lavoro iniziato da mio padre, fondatore di Beaux-Freres, creando la Domaine Roy & fils nella Willamette Valley in Oregon, che è riconosciuta come una delle aree più prestigiose al mondo nella produzione di Pinot Noir. Siamo onorati ed entusiasti di accogliere la famiglia Frescobaldi come nuovi proprietari della Domaine Roy & fils. La loro storia nel mondo del vino e il loro impegno all’eccellenza sono perfettamente allineati alla nostra visione e ai nostri valori. Crediamo che questa partnership manterrà ed eleverà ancora di più il prestigio di Domaine Roy & fils”, ha chiosato Marc-André Roy.

