53,1 milioni di ettolitri di vino in cantina a novembre 2023: -4,5% sul 2022 (ma +31,2% su ottobre)

Calano le giacenze di vino in Italia sul 2022. Ma mentre i dati si aggiornano dopo la vendemmia 2023, e guardando alle stime, riviste a ribasso per la produzione dell’ultima annata tra il -20/-24% da Unione Italiana Vini (Uiv), Assoenologi ed Ismea, che parlano di 38-40 milioni di ettolitri, è evidente come ci sia costantemente più di una vendemmia di scorta. Nelle cantine italiane, al 30 novembre 2023, dopo una delle vendemmie quantitativamente più scarse degli ultimi anni, sono stoccati 53,1 milioni di ettolitri di vino, in aumento del 21,2% sul 31 ottobre 2023, ma un numero inferiore del 4,5% se confrontato con il dato di un anno fa (30 novembre 2022). Un quantitativo a cui vanno aggiunti 8,8 milioni di ettolitri di mosti (-31%) e 8,4 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione (-30,8%). Sono i numeri che emergono da “Cantina Italia”, l’ultimo report redatto dall’Icqrf (Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare) sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino e su una banca dati che contiene, secondo la stima, almeno il 95% del vino e dei mosti detenuti in Italia.

Il 59,6% del vino è conservato nelle regioni del Nord, prevalentemente nel Veneto (25,9%) con il 54,3% complessivo che è a Dop, 26,8% a Igp con i vini varietali che rappresentano appena l’1,4% del totale. Non è una novità che le giacenze di vini a Indicazione Geografica sono molto concentrate: 20 denominazioni su 526 contribuiscono al 59,3 % del totale delle giacenze. Come sottolineato in precedenza, nel cantine del Veneto, c’è oltre un quarto del vino nazionale, con le province di Treviso (11,9%) e Verona (8,1%), che sono le più “ricche” in quanto a giacenza, seguono Emilia Romagna (11,9%), Puglia (11%), Toscana (9,8%), Piemonte (8,3%), Sicilia (6,7%), Trentino Alto Adige (5%), Abruzzo (4,4%), Lombardia (4,3%), Friuli Venezia Giulia (4,2%).

Per i vini a denominazione, le giacenze maggiori (oltre 43 milioni di ettolitri complessivi) riguardano il Prosecco, con il 12,4% del totale (5,3 milioni di ettolitri), davanti a Puglia (5,2% con 2,2 milioni di ettolitri) ed alla Sicilia (3,6% pari a 1,56 milioni di ettolitri).

