A Bordeaux si “raddoppia”: partirà una seconda campagna di estirpazione dei vigneti

Riequilibrare il mercato disegnando un nuovo futuro per il territorio: a Bordeaux si passa all’azione mettendo in moto una seconda campagna di estirpazione dei vigneti. In attesa dell’approvazione del sistema nazionale di riduzione del potenziale viticolo con la concessione di un un contributo da 2.500 a 4.000 euro all’ettaro per ogni vigneto espiantato (con effetto dal 15 ottobre, come richiesto dall’industria vitivinicola), valido per tutta la Francia, a Bordeaux si continuano ad estirpare i vigneti, ufficialmente per motivi sanitari, con un “premio” di 6.000 euro all’ettaro, con due importanti modifiche registrate dal decreto del 21 giugno 2024 che aggiorna la “modalità di assegnazione e di attuazione del meccanismo di stabilizzazione di bilancio per gli aiuti all’estirpazione sanitaria preventiva nel dipartimento della Gironda”. A darne notizia è il sito specializzato Vitisphere.

Per la campagna di estirpazione avviata quest’inverno, la data per il completamento dei lavori, già posticipata dal 31 maggio al 30 giugno, slitterà “entro e non oltre il 31 luglio 2024” con le ripetute piogge che hanno ritardato i lavori di estirpazione. Come annunciato dal deputato uscente Pascal Lavergne (Renaissance, Gironda), il finanziamento del piano di estirpazione di Bordeaux passerà da 30 a 38 milioni di euro, in linea con l’impegno assunto dal Ministro dell’Agricoltura, Marc Fesneau, di finanziare una seconda campagna di estirpazione dei vigneti e convertiti in imboschimento o superfici naturali/incolte nell’arco di 20 anni (inoltre, il Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux aveva annunciato che le estirpazioni saranno finanziate per 19 milioni di euro dallo stesso Civb).

“Dal 20 giugno 2024 è aperto un nuovo periodo per la presentazione delle domande di aiuto. Le domande potranno essere presentate sul sito démarches-simplifiees.fr”, annuncia il decreto, precisando che “la presentazione delle domande di aiuto sarà chiusa non appena il budget previsto sarà completamente esaurito e non oltre il 30 aprile 2025” con la seconda ondata di estirpazione che dovrà essere effettuata “al più tardi entro il 30 giugno 2025”.

