A guidare la scelte dei vini nelle wine list dei ristoranti è la regione di provenienza

Non è il giusto pairing con il cibo a guidare le scelte di sommelier e clienti nella compilazione e nelle scelte dei vini delle wine list al ristorante, ma la regione di provenienza, indicato quasi dalla metà dei sommelier e dei consumatori coinvolti nello studio come l’aspetto fondamentale secondo un sondaggio del magazine Uk “The Drinks Business”. Come detto, il 48% delle risposte converge sulla regione di provenienza del vino come aspetto più importante della carta dei vini di un ristorante, seguito dal prezzo, altro fattore chiave, al secondo posto con il 29% delle risposte. Dati che suggeriscono due possibili scenari: da un lato, il consumatore che sceglie tra i territori che conosce ed ama maggiormente, e, dall’altro, quello che, al contrario, si avventura tra le etichette di Regioni e denominazioni che non conosce, per pura curiosità. Un altro 15% ha, invece, affermato che la possibilità di scoprire nuovi produttori è stata la chiave delle proprie scelte, ed il restante 8% ha indicato la qualità dell’abbinamento come aspetto più importante.

