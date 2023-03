A John Mariani, Chairman Emeritus Banfi, il premio “Ray Herrmann H.E.R.O.”

“Un “hero” umanitario, etico, rispettoso e unico, e un uomo che, con la sua lunga e leggendaria carriera, ha cambiato per sempre la cultura del vino negli Stati Uniti”: a John Mariani, fondatore di Banfi, leader del Brunello di Montalcino e tra i primi e più grandi importatori di vino italiano in Usa, oggi Chairman Emeritus di Banfi, va il premio “Ray Herrmann H.E.R.O.”, all’edizione n. 1, promosso dalla Wine & Spirits Wholesalers of America (Wswa), l’associazione nazionale statunitense di categoria, fondata nel 1943, che rappresenta i distributori di vino e alcolici, che associa 380 aziende in 50 Stati e nel Distretto di Columbia, e i cui membri distribuiscono oltre l’80% di tutto il vino e gli alcolici venduti all’ingrosso negli Stati Uniti. “Senza di lui pochi di noi, oggi, si godrebbero i meravigliosi vini italiani”, ha detto il presidente e ad della Wswa Francis Creighton”.

John Mariani è riconosciuto a livello internazionale non solo per l’impatto che ha avuto nel mondo del vino di qualità, ma anche come uomo innamorato della propria famiglia, un veterano, un visionario, uno studioso, un imprenditore e un filantropo. È artefice della nascita e dell’evoluzione di Banfi, che ha portato ai vertici mondiali per la produzione di vini di qualità, lavorando con alcuni tra i più riconosciuti enologi a livello internazionale, e come importatore di vini in America. Importantissimo il suo ruolo filantropico negli Stati Uniti attraverso la Fondazione Banfi, che ha finanziato migliaia di borse di studio nel settore dell’ospitalità, nonché programmi educativi e viaggi scolastici. In particolare, l’istituzione della cattedra di Food & Beverage Management alla School of Hotel Administration della Cornell University.

Il premio - promosso con Breakthru Beverage Group (Bbg) - onora l’eredità indelebile di Ray Herrmann, un uomo di grande carattere, etica e filantropia di grande generosità, al quale viene riconosciuta una delle carriere più compiute, rispettate e illustri nel settore del vino e dei liquori, e consiste in 20.000 dollari da donare a un ente di beneficenza. John Mariani lo indirizzerà proprio “al programma di borse di studio del Wswa Educational Foundation College, per realizzare un mondo del vino migliore”.

