A Leonardo Pieraccioni l’“Oscar dell’Olio” 2024 come “Personaggio dell’Anno”

La notte degli Oscar è la notte degli Oscar, e proprio nel giorno della consegna delle statuette dorate degli Academy Awards a Los Angeles, anche l’“oro verde” per eccellenza ha annunciato i suoi vincitori, tra i riconoscimenti del mondo del food, il cui legame con il mondo del cinema è ricchissimo. E il “Personaggio dell’Olio dell’Anno” 2024 per “Il Magnifico - European Extra Quality Olive Oil Award” è Leonardo Pieraccioni, il poliedrico e talentuoso attore toscano, campione di comicità ed ironia, per la sua “straordinaria capacità comunicativa benefica, piacevole e vibrante, proprio come le emozioni che sa far scaturire un grande olio”. Dedicato al miglior olio d’Europa, e considerato a tutti gli effetti l’“Oscar dell’Olio”, il premio sarà di scena il 13 marzo, a Firenze, al Circo-lo Teatro del Sale. Proprio allo chef Fabio Picchi, fondatore del Circo-lo Teatro del Sale, è dedicato il nuovo riconoscimento “Produttore Eroico” ai produttori di altre filiere, che svolgono un lavoro difficile, faticoso e, nel rispetto della natura, offrono prodotti genuini, come Valeria Bruni Giordani della Fattoria Il Palazzo a Bruscoli, azienda tutta al femminile che ha saputo realizzare un allevamento naturale dove il ciclo di produzione si chiude con la vendita di carni direttamente dallo spaccio in azienda. E, tra le curiosità, l’olio vincitore del premio “Il Magnifico” 2024 diventa anche un ingrediente nei cocktail, realizzati in collaborazione con la “Florence Cocktail Week” e quattro dei più noti bartender della città, da Martina Bonci del Gucci Giardino 25 ad Edoardo Sandri dell’Atrium Bar del Four Seasons Hotel Firenze, da Alessandro Mengoni de Locale a Diego Rampietti del Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar. Intanto, il cocktail a base dell’olio vincitore del “Il Magnifico” 2023, “Camillo Il Magnifico”, è stato presentato ad “Identità Milano”, a Milano, dal suo creatore Simone Covan, bar manager del Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora di Firenze.

