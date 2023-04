A Milano si cammina sulle acque della Darsena sul sughero riciclato Amorin Cork Italia

Il wine & food è veramente uno dei protagonisti della “Milano Design Week” 2023, di scena da giorni nella capitale meneghina (chiude il 23 aprile), nel segno del legame tra il mondo del vino e quello del design, tra calici ideati dai designer del momento, mobili che nascono dal riciclo dei food packaging, eno-accessori stampati in 3d, ristoranti pop-up di chef stellati e altri che ospitano pezzi iconici di design. E con “The Sea Deck”, l’installazione galleggiante di Azimut Yachts, la società italiana di superyachts e luxury boats, realizzata in sughero proveniente dal riciclo di Amorim Cork Italia, prima azienda al mondo nella produzione di tappi, progettata da Amdl Circle del grande designer Michele De Lucchi, e pensata per offrire ai visitatori l’esperienza unica ed emozionante di passeggiare camminando sulle acque della Darsena di Milano.

Ma anche per illustrare l’impegno di Azimut Yachts per ridurre le emissioni di Co2 e i consumi energetici di bordo e di Amorin Cork per ridurre l’impatto ambientale e lasciare un’impronta di sostenibilità nel mondo. “Ci troviamo in un Paese che è il principale produttore mondiale di vino. Ogni anno in Italia si buttano 1 miliardo di tappi nella spazzatura. Per Amorim Cork Italia, prender parte a questa installazione, nel prestigioso contesto della “Milano Design Week 2023”, con un sughero caratterizzato da una storia così profonda, è una chiamata al senso di responsabilità sulla rilevanza del riciclo del sughero. Da azienda che lavora questo prezioso dono della natura da oltre 150 anni, siamo infatti convinti che un futuro migliore passi attraverso un impegno collettivo per la sostenibilità a 360°: ambientale, sociale, economica e culturale che raggiunge l’apice in “Suber”, linea di arredo di alto design realizzata con la granina recuperata dal progetto “Etico”. Questi pilastri sono il cuore della nostra filiera e della partecipazione consapevole e attiva al “The Sea Deck”, un importante segnale di proattività, oltre che un’esperienza estetica davvero esclusiva”, ha detto Carlos Veloso dos Santos, ad Amorim Cork Italia.

Il Gruppo Amorim ha coperto da solo nel 2021 il 40% del mercato mondiale di tappi in sughero, e il 28% del mercato globale di chiusure per vino, attraverso 22 filiali distribuite nei principali Paesi produttori di vino dei cinque Continenti. Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano, si è confermata nel 2022 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2022 ha registrato oltre 667 milioni di tappi venduti per un fatturato di 75,1 milioni di euro, pari al +6,5% sul 2021.

La pavimentazione di “The Sea Deck” nasce operativamente dal supporto di alcune delle 45 Onlus che partecipano al progetto “Etico” by Amorim Cork Italia, che hanno raccolto e smistato i tappi in sughero usati. Il progetto prevede che Amorim consegni un cospicuo contributo per finanziare i loro progetti solidali, unendo così i primi due pilastri della sostenibilità, quella ambientale e quella sociale. A partire da questo primo importante step dell’economia circolare Amorim, i tappi raccolti dalle Onlus hanno permesso di realizzare granina di sughero al 100%, destinata a diventare la passeggiata galleggiante. Ad integrare l’installazione di forma esagonale, la creatività di Sace Components che con il rivestimento in sughero MarineCork, ha sviluppato le superfici in sughero delle terrazze, disposte su 4 delle 6 estremità della struttura. Il prodotto, fiore all’occhiello della divisione nautica di Sace Components, è naturale, antiscivolo, ignifugo, ottenuto da fonte rigenerabile e ovviamente riciclabile 100%. E la loro storia non finisce qui, ma, anzi, troverà addirittura una terza vita quando verranno nuovamente riciclati e trasformati in materiale per l’architettura.

Copyright © 2000/2023