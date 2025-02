A San Valentino una coppia su due festeggerà cenando al ristorante, secondo un sondaggio di TheFork

San Valentino si conferma una delle ricorrenze più amate dagli italiani per celebrare l’amore, e il ristorante resta il luogo privilegiato per vivere questa giornata speciale. Cenare fuori in coppia è il modo più diffuso di festeggiare: una coppia su due dichiara infatti che il 14 febbraio cenerà al ristorante. Per l’occasione la maggior parte delle coppie italiane preferisce ristoranti intimi e romantici (41%), seguiti da locali gastronomici e ricercati (15%) e da opzioni trendy e moderne (7%). Tuttavia, un’ampia fetta di utenti (36%) si dichiara flessibile, scegliendo di festeggiare l’amore semplicemente con una buona esperienza culinaria, senza una particolare preferenza di stile. Ma, al di là del 14 febbraio, è sempre più diffusa la tendenza del “solo dining” ovvero uscire a mangiare fuori da soli. Lo afferma il sondaggio di TheFork, la principale piattaforma (by Tripadvisor) per la prenotazione online di ristoranti in Europa, effettuato su un campione di oltre 2.000 persone.

Nelle prime tre settimane del 2025, le prenotazioni effettuate da coppie - ovvero tavoli per due persone - rappresentano il 58% del totale. L’interesse per i ristoranti continua a crescere anche in vista di San Valentino: dal 2022 al 2024 il numero di ristoranti dove sono state fatte prenotazioni da coppie per la giornata del 14 febbraio è aumentato del 38%. Questa tendenza riflette un aumento generale della domanda, con una crescita delle prenotazioni per la festività che tra il 2022 e il 2024 ha raggiunto il 46%.

Anche il comportamento dei clienti rivela una preferenza sempre maggiore per esperienze di qualità. Nel 2024, i ristoranti con rating superiori a 9 hanno raddoppiato le prenotazioni rispetto al 2022. Parallelamente, i ristoranti gourmet e stellati hanno registrato un forte interesse, confermando che gli italiani amano concedersi momenti gastronomici esclusivi per occasioni speciali come San Valentino. In particolare, per i ristoranti selezione Michelin e stellati la crescita di prenotazioni dal 2022 è pari al +37%.

Al di fuori di San Valentino è interessante notare che lungo tutto l’anno quella del partner è la compagnia più diffusa, ma se si esula dal giorno degli innamorati sta timidamente emergendo a livello globale una nuova tendenza: il solo dining. Sempre più persone scelgono di cenare da sole al ristorante, vivendo il cibo non solo come un’esperienza conviviale, ma anche come un gesto d’amore verso sé stesse. I clienti che optano per questa modalità rappresentano il 4,6% del totale sulla piattaforma e prenotano in media oltre cinque volte l’anno.

