A Trento, nei wine bar del territorio e nelle maison: ecco “Trentodoc: bollicine sulla città”

Nascono dai vigneti tra i pendii delle Alpi ed “abbracciati” dalle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco, “con vista” sul Lago di Garda e che circondano una città ricca di storia e bellezze, dal Castello del Buoncosiglio ai palazzi affrescati, coltivati grazie all’esperienza trasmessa di generazione in generazione tra i vigneron in un territorio non facile, ma che, insieme al clima caratterizzato da notevoli escursioni termiche, è ideale per dar vita a spumanti di assoluta qualità, freschi, eleganti e che si riconoscono per il loro fine perlage, prima Denominazione di origine controllata in Italia nel campo delle bollicine classiche (la Doc Trento nasce nel 1993), la seconda dopo lo Champagne. Ecco, per gli amanti del genere e per i curiosi, tutto il fascino del Trentodoc, protagonista nei calici aspettando Natale di “Trentodoc: bollicine sulla città”, la kermesse per eccellenza dedicata al Metodo Classico di montagna nella “capitale” Trento, nei ristoranti, wine bar e nell’hospitality del territorio e nelle sue piccole e grandi maison.

Fino al 19 dicembre, Palazzo Roccabruna a Trento, prestigioso palazzo rinascimentale, in passato tra i luoghi del Concilio di Trento oggi sede dell’Enoteca Provinciale del Trentino, è il cuore di “Trentodoc: bollicine sulla città”, all’edizione n. 17, con oltre 50 aziende e più di 80 etichette in degustazione, con la regia della Camera di Commercio di Trento, dell’Istituto Trento Doc, della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, e con il supporto del Consorzio di Tutela Vini del Trentino. E dall’antico Palazzo, l’evento si irradia in tutta la città e sul territorio grazie agli eventi enogastronomici di “Happy Trentodoc” nei ristoranti, locali e nelle strutture ricettive, e grazie alle proposte delle cantine dell’Istituto con “Trentodoc in cantina”.

Focus - Le cinquanta sfumature di Trentodoc da assaggiare: le case spumantistiche

1. Abate Nero

2. Agraria Riva del Garda

3. Altemasi

4. Balter

5. Bellaveder

6. Bolognani

7. Borgo dei Posseri

8. Cantina d’Aldeno

9. Cantina d’Isera

10. Cantina Mori Colli Zugna

11. Cantina Rotaliana di Mezzolombardo

12. Cantina Sociale di Avio-Viticoltori in Avio

13. Cantina Sociale Roverè della Luna Aichholz

14. Cantina Sociale Trento Le Meridiane

15. Cantina Toblino

16. Cantine Monfort - Sforzellini

17. Cembra Cantina di Montagna

18. Cenci

19. Cesarini Sforza Spumanti

20. Corvèe

21. Dolomis

22. Endrizzi

23. Endrizzi Elio

24. Etyssa

25. Ferrari F.lli Lunelli

26. Fondazione Edmund Mach

27. Gaierhof

28. Le Vide

29. Letrari

30. Madonna delle Vittorie

31. Man Spumanti

32. Mas Dei Chini

33. Maso Martis

34. Maso Poli

35. Moser

36. Pedrotti Spumanti

37. Pisoni

38. Pravis

39. Revì

40. Romanese

41. Rotari

42. San Michael

43. Seiterre

44. Simoncelli

45. Spagnolli Francesco

46. Tenuta San Leonardo

47. Tenute Vidi

48. Terre Del Lagorai

49. Tonini

50. Villa Corniole

51. Vivallis

52. Zeni Roberto

