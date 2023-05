A “Tuttogood” il trend del cibo nei prodotti premiati nel “Better Future Award” 2023

Se salutismo, rapidità di preparazione e sostenibilità sono i macrotrend del cibo di oggi e di domani, come emerge da “Tuttofood”, che chiude oggi a Milano, non sorprende che anche le innovazioni di prodotto premiate, in qualche modo, riflettano questo orientamento. Come succede nel “Better Future Award”, il riconoscimento in collaborazione con GDOweek e MarkUp, con i prodotti in gara, per tre categorie: Innovazione, Etica e Sostenibilità, Packaging (scelti tra le oltre 50 candidature).

Al top, nella categoria “Innovazione”, a pari merito, il “Gelato Zero” di Mancuso, che “coniuga l’assenza di zuccheri con la valorizzazione del territorio, esaltando i sapori della Sicilia quali Vaniglia, Cacao, Pistacchio, Fragola e Nocciola”, e “Rotonda” di Caffè Borbone,con il caffè napoletano “in una capsula di alluminio ad alta tecnologia, per consentire la migliore qualità di estrazione”.

I migliori nella categoria “Etica e Sostenibilità: per crescere insieme”: il progetto a Nashik in India, “Campo d’Oro”, che ha contribuito all’installazione di 4 turbine eoliche per un totale di 6 MW che compensano le emissioni per la produzione di pesti, ed il “Progetto Km 0 Grano Antico Senatore Cappelli”, nel quale Zini, in collaborazione con Dornetti, ha utilizzato questo grano antico del territorio per la produzione di gnocchetti freschi e surgelati.

Nella categoria Packaging, infine, sul gradino più alto del podio spicca ancora un pari merito. La confezione premium di “Pasta Riscossa” è al 100% riciclabile, in carta certificata Fsc e con certificazione Aticelca per lo smaltimento e la riciclabilità. Con “Smorfia”, invece, Molino Naldoni rende disponibile il mix per la perfetta pizza napoletana con bordi alti in un packaging con QR code che rimanda alla scheda tecnica.

