A Venezia Zenato Academy inaugura “Ai Confini dell’Iconografia”, con 13 artisti di tutto il mondo

I cambiamenti formali nella fotografia di oggi, la nuova estetica e le nuove frontiere aperte dall’arte contemporanea, attraverso le opere fotografiche e i video di 13 artisti provenienti da varie nazioni: a Palazzo Corner Mocenigo a Venezia (8 maggio-1 giugno) Zenato Academy, laboratorio di studio e sperimentazione artistica fondato nel 2019 da Zenato, storica azienda vitivinicola di Lugana e della Valpolicella - da sempre impegnata nella sostenibilità, cultura e innovazione - promuove la mostra fotografica “Ai Confini dell’Iconografia”, con il patrocinio del Comune di Venezia.

In esposizione le opere dell’artista messicana Julia Carrillo, svelate in anteprima allo scorso Vinitaly, oltre ai progetti firmati da Carola Allemandi, Jimena Croceri, Daniela Droz, Giacomo Erba, Jorge Garrido, Rachele Maistrello, Orecchie d’Asino, Dario Picariello, Enrico Smerilli, Pumipat Usapratumban, Anna Vezzosi e Lu Yidan, realizzati negli scorsi anni per Zenato Academy. La mostra, curata da Luca Panaro, può essere visitata previa prenotazione (scrivendo a events@zenato.it).

