AC 75 Luna Rossa: per il battesimo, una bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs

È stata una bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs Trentodoc, bollicina top della griffe del Trentodoc della famiglia Lunelli, a battezzare la seconda imbarcazione AC 75 Luna Rossa, varata oggi ad Auckland, in Nuova Zelanda. La cerimonia, in presenza di un ristretto gruppo di amici del team e della rappresentanza territoriale Maori, si è aperta con la benedizione impartita dal Padre “Pa” Peter Tipene, Cathedral Dean della Cattedrale di Auckland, seguita dal battesimo dell’imbarcazione. A rompere sulla prua la bottiglia di Ferrari Maximum Blanc de Blancs - “sparkling partner” del team - Tatiana Sirena, moglie dello Skipper e Team Director Max Sirena. L’appuntamento con la 36esima edizione dell’America’s Cup, proprio nelle acque di Auckland, è per marzo 2021, mentre dal 17 al 20 dicembre andranno in scena la America’s Cup World Series e la Christmas Race. Dopo il calcio, nel binomio vincente con la Juventus, che, da anni, festeggia lo Scudetto stappando le bollicine Ferrari, la vela, praticata da pochi ma amata da molti, in tutto il mondo, per un nuovo capitolo del binomio tra Trentodoc e sport.

