Accordo Mps e Consorzio Grana Padano: plafond da 500 milioni di euro alle imprese della filiera

Un accordo di collaborazione volto a rafforzare il supporto alle imprese agricole e agroalimentari associate, con l’obiettivo di promuovere investimenti, innovazione e competitività della filiera del formaggio Grana Padano Dop: lo hanno sottoscritto Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio Grana Padano (che tutela la prima Dop a valore d’Italia con 2,1 miliardi di euro nel 2024, ndr), con una partnership prevede la creazione di un percorso strutturato di attività volte a favorire una crescita sostenibile della produzione dei caseifici consorziati, con particolare attenzione al potenziamento dell’accesso al credito, alla consulenza specialistica e allo sviluppo della cultura finanziaria. A favore di questa iniziativa, Banca Mps ha riservato alle imprese della filiera un plafond creditizio di 500 milioni di euro, attivo fino al 31 dicembre 2027, dedicato al finanziamento delle richieste pervenute, con un canale prioritario nelle istruttorie e tempi di valutazione creditizia estremamente contenuti.

“Attraverso l’accordo con Banca Monte dei Paschi di Siena - sottolinea Renato Zaghini, presidente Consorzio Grana Padano - le “quote forma”, tassello fondamentale dello sviluppo di tutti i caseifici, diventano lo strumento per investire risorse su innovazione e competitività secondo le strategie, gli obiettivi e le dimensioni di ogni azienda”. Per Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer Imprese e Private Banca Mps, “con questo accordo rafforziamo il nostro impegno a sostegno delle imprese del territorio, offrendo soluzioni finanziarie mirate, consulenza specialistica e un plafond dedicato per accompagnare gli investimenti dell’intera filiera del formaggio Dop più consumato al mondo”.

Copyright © 2000/2026