Ad agosto 18 milioni di italiani in vacanza: ma oltre al mare, c’è anche il turismo enogastronomico

Agosto, tempo di vacanze: sono 18,6 milioni gli italiani che hanno scelto questo mese per andare in ferie, secondo l’ultima indagine Coldiretti/Ixè, anche se si è accorciata la durata media della villeggiatura, che ad oggi è di 9,7 giorni, due in meno rispetto a dieci anni fa. Nello specifico, per oltre un terzo degli italiani (34%) la vacanza quest’anno durerà tra i 4 giorni e la settimana, mentre il 25% si concederà da una a due settimane, con solo il 3% che potrà permettersi una pausa superiore al mese. Un 13%, invece, si limiterà a un massimo di tre giorni. Inoltre, un italiano su quattro (26%) trascorrerà le ferie senza lasciare la propria regione, mentre il 29% ha in programma una vacanza all’estero, con l’Europa che si conferma una delle mete più amate. La destinazione preferita per eccellenza resta ancora una volta il mare che batte montagna, campagna e città d’arte: alberghi e bed & breakfast sono le soluzioni di alloggio più scelte, seguiti da case di proprietà o abitazioni di parenti e amici. Tuttavia viene registrata, di nuovo, una crescente attenzione verso formule di viaggio più sostenibili, che sono apprezzate da un numero sempre maggiore di turisti. In particolare - rileva Coldiretti - l’agriturismo, che continua a conquistare consensi grazie alla presenza di oltre 26.000 strutture diffuse su tutto il territorio nazionale. Un comparto la cui crescita viene spinta dalla forte attrattiva del turismo esperienziale, che va ben oltre il semplice pernottamento.

In cima alle preferenze delle attività più richieste c’è sempre l’enoturismo, maglia rosa rispetto a birraturismo, oleoturismo e le esperienze legate ai prodotti caseari. In poche parole: a spingere il comparto agrituristico è tutto ciò che è afferente al turismo enogastronomico. Un settore che ha un impatto sul Pil nazionale di oltre 40 miliardi di euro (e che nei primi 4 mesi del 2025 è già valso 9 miliardi) con le cantine che propongono degustazioni di vino che sono la meta preferita, e che raccoglie il crescente interesse da parte dei viaggiatori per iniziative originali che permettano di conoscere da vicino i produttori locali, partecipare a corsi di cucina, praticare yoga o sport all’aperto, o cimentarsi in laboratori artigianali. Non ultimo il fenomeno del set-jetting, dove il viaggiatore vuole visitare un luogo che ha visto in un film o una serie tv, e che vede tra le location più scelte principalmente i territori del vino e cibo italiani. Un comparto che in estate, per esempio, fa alzare gli occhi dei winelovers verso l’alto per ammirare il cielo stellato con gli eventi di “Calici di Stelle” 2025, il più importante appuntamento del Movimento Turismo del Vino nella bella stagione (fino al 24 agosto), o che ci racconta che per il 64% degli italiani mangiare (e bere) bene è una delle priorità della vacanza e che sta diventando sempre più centrale per le aziende vinicole per quanto concerne la vendita diretta di vino, come racconta un report di Wine Suite, piattaforma pensata apposta per quelle cantine che desiderano gestire ed incrementare l’enoturismo, e sulla quale hanno investito anche realtà di primo piano del vino italiano, come Le Tenute del Leone Alato di Generali, Alessandro e Sebastiano Marzotto per Herita Marzotto Wine Estates e la famiglia Gussalli Beretta per Agricola Gussalli Beretta, e su cui ha recentemente puntato anche Performant Capital, società di private equity statunitense specializzata in società tecnologiche. Un settore, quello del turismo enogastronomico che, come sottolinea Coldiretti, “rappresenta una leva fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari italiane e promuovere lo sviluppo economico e occupazionale dei territori”. Che funziona bene ed ha grande potenziale anche se gli addetti ai lavori osservano una carenza riguardo ai profili professionali in grado di sostenerne lo sviluppo.

