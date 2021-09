Vino: Winenews, “Frescobaldi mette radici in terra di Nobile di Montepulciano… Uno dei nomi più prestigiosi e storici del vino italiano, la Marchesi de’ Frescobaldi, con il gruppo guidato da Lamberto Frescobaldi (e seconda realtà del Belpaese enoico per redditività, con un rapporto tra risultato netto e fatturato del 24,5%, secondo l’ultima analisi di Mediobanca), continua a investire nei territori. Ha messo radici in terra di Vino Nobile di Montepulciano, con l’acquisizione della Tenuta Corte alla Flora, scrive il sito Winenews.it realtà di 90 ettari di terreno, di cui 35 vitati (come si legge sul sito www.corteallaflora.com), dell’imprenditore romano Sergio Cragnotti, celebre anche per la sua presidenza della Lazio che vinse lo scudetto nel campionato di Serie A di calcio 1999-2000. Un investimento che arricchisce il caleidoscopio di Frescobaldi, che già oggi mette insieme quasi 1.500 ettari di vigneto, nei territori più importanti della Toscana del vino, divisi in diverse tenute di primissimo piano (Castello di Nipozzano e Castello di Pomino nel Chianti Rufina, Rèmole a Sieci, Tenuta Castiglioni a Montespertoli, Perano a Gaiole in Chianti, nel Chianti Classico, Tenuta Ammiraglia in Maremma e Castelgiocondo da Montalcino), tutte sotto il cappello della “Tenute di Frescobaldi”, a cui si aggiungono aziende che sono diventati miti assoluti del vino mondiale, come Masseto e Ornellaia a Bolgheri, su tutte, o ancora Luce a Montalcino, senza dimenticare Attems, in Friuli Venezia Giulia (dove di recente avrebbe acquisito anche altri ettari di vigneto, così come a Bolgheri). Ed ennesimo passaggio di mano nel mondo del vino, in un processo di crescita dei poli più importanti del panorama italiano in corso da anni, e che la pandemia sembra aver accelerato ulteriormente, sottolinea Winenews.

