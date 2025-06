La Nazione - Siena

La Perla a Mister Brunello. L’acquisto di Peter Kern. Dalle vigne alla moda… Già proprietario di Expedia, da anni fa base a Montalcino al Palazzone … Dal Brunello di Montalcino alle lingerie di pregio. Sempre di made in Italy di eccellenza si parla: ma cosa c’entrano questi due prodotti apparentemente lontani tra di loro? Il punto di incontro si chiama Peter Kern, un miliardario americano, già proprietario di Expedia leader mondiale nei viaggi online, che ama fare base in Toscana, in particolare tra le vigne del Brunello dove detiene la proprietà dell’azienda gioiello Il Palazzone che conta 12 ettari intorno a Montalcino. È notizia di ieri che lo shopping a stelle strisce di marchi italiani si è esteso fino a La Perla, brand finito all’asta e rilevato per 25 milioni di euro su consiglio della moglie Kirsten, amante dell’italian style. L’annuncio è arrivato dal ministero delle Imprese e del made in Italy, spiegando che Kern si è aggiudicato, come riporta il Corriere della Sera, il marchio e il sito produttivo, compresa l’occupazione, della società bolognese che era stata dichiarata insolvente dal Tribunale nel febbraio 2024. Kern ha superato la concorrenza di marchi famosi nel settore delle lingerie come Lovable e Calzedonia proprio per la proposta di mantenere il sito produttivo a Bologna, con buona pace anche dei sindacati coinvolti nelle trattative.Kern in Toscana è anche proprietario di Villa Bibbiani, prestigiosa dimora storica nell’aretino che era di proprietà della famiglia Frescobaldi e che è stata rilevata per una cifra intorno ai 20 milioni di euro: qui si producono olio e vino. Lo sbarco tra le vigne di Montalcino con l’azienda Palazzone da parte dell'americano Kern risale invece al 2023, quando l’imprenditore la rilevò da Richard Parsons (come ricostruisce il sito specializzato Wine News), ex consigliere del presidente Usa Obama. Per questa scelta di investimento tra le vigne, Kern si è guadagnato l’appellativo di “mister Brunello”, confermando l’appeal che il territorio senese ed in particolare quello intorno ad una delle Docg più celebrate in Italia e nel mondo sprigiona verso gli investitori stranieri.

