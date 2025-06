Il Giornale

Nozze Bezos - Sanchez. Cosa succederà nei tre giorni di festeggiamenti … Tra cene di gala e party esclusivi, Venezia è pronta a dare il via ai festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ecco giorno per giorno cosa succederà… Atmosfere da sogno, tra feste a tema, cene di gala, party esclusivi in pigiama. Venezia si trasforma in un palcoscenico glamour in vista di uno degli eventi più attesi e sontuosi dell’anno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia, tra le più chiacchierate del jet set internazionale, si prepara a celebrare l’unione con una serie di eventi spettacolari. Stando ai rumor, il fondatore di Amazon avrebbe deciso di non badare a spese per il grande giorno: si parla infatti di una cifra che oscillerebbe tra i 10 e i 30 milioni di dollari, destinati a rendere le nozze un vero e proprio evento da favola. I festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si terranno da oggi 25 giugno fino al 29, trasformando Venezia nella capitale del glamour internazionale. Cuore dell’evento sarà l’esclusivo Aman Venice, hotel affacciato sul Canal Grande e interamente riservato per l’occasione. Situato all’interno dello spettacolare Palazzo Papadopoli, costruito nel XVI secolo su progetto dell’architetto Giacomo De Grigi, l’albergo a sette stelle è uno dei più prestigiosi della città. Celebre anche per aver ospitato nel 2014 le nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin, l’hotel offre 24 suite extra-lusso impreziosite da affreschi di Tiepolo, caminetti Sansovino e vasche da bagno dal design unico. Le tariffe? Si parte da circa 1.000 euro a notte, fino a raggiungere i 3.500 euro per le sistemazioni più esclusive. Per accogliere l’esercito di invitati vip, sono stati prenotati in blocco anche altri hotel di altissimo livello: dal Gritti Palace al Danieli, dal Belmond Hotel Cipriani al The St. Regis Venice. Tutto è pronto, insomma, per celebrare uno dei matrimoni più sontuosi dell’anno nella città più romantica del mondo. Tra i primi eventi esclusivi che apriranno i festeggiamenti per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ci sarà una festa suggestiva a Villa Baslini, sull’isoletta privata di San Giovanni Evangelista, collegata a Torcello da un piccolo ponte. Secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti vicine all’organizzazione, sarà questo uno degli appuntamenti più scenografici del lungo weekend veneziano. Il giardino, immerso nella natura lagunare e nella quiete dell’isola, farà da cornice a uno degli eventi più attesi. Non è escluso che qui possa svolgersi anche un pigiama party in stile “Foam Party”, con musica, luci e scenografie degne di un film. Un’anticipazione? Solo pochi giorni fa, come riportato dal sito americano TMZ con tanto di foto esclusive, Bezos e Sanchez hanno già organizzato un schiuma party a bordo dello yacht Koru, durante la crociera nel mar Adriatico davanti alle coste della Croazia. Per la cerimonia ufficiale, Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno scelto uno dei luoghi più suggestivi e riservati di Venezia: l’isola di San Giorgio Maggiore, nel cuore del bacino di San Marco. Una location che coniuga privacy, sicurezza e valore storico-artistico, perfetta per un matrimonio esclusivo e dal respiro internazionale. Il grande giorno è fissato per venerdì 27 giugno, quando la coppia si dirà ufficialmente “sì” davanti a una platea selezionata di ospiti provenienti da tutto il mondo. Tra le sorprese della serata, è attesa l’esibizione di Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, che canterà come ospite d’onore, aggiungendo un tocco di eleganza musicale all’evento. Prima della cerimonia, gli invitati potranno ammirare i magnifici chiostri dell’antica Fondazione Giorgio Cini, uno dei tesori nascosti della laguna. Da lì, ci si sposterà verso il Teatro Verde, un anfiteatro all’aperto da circa 1.500 posti, incastonato tra siepi di bosso e pietra bianca di Vicenza, progettato negli anni ’50 dagli architetti Luigi Vietti e Angelo Scattolin come una fusione tra natura e architettura classica. Restaurato di recente grazie al sostegno di Cartier e dell’Università Internazionale dell’Arte, il teatro offrirà una cornice suggestiva per lo scambio delle promesse. Non mancherà il gran finale: lo specchio d’acqua di Piazza San Marco si accenderà con uno spettacolo pirotecnico che promette di incantare Venezia intera. Il dispositivo di sicurezza, operativo già da settimane, prevede sorveglianza via terra e via mare, oltre al controllo rigido degli accessi: tutto è stato pianificato nei minimi dettagli per garantire riservatezza e sicurezza agli ospiti di quello che si preannuncia come l’evento dell’anno. Il culmine dei festeggiamenti andrà in scena sabato 28 giugno, con un grande ballo di gala che si preannuncia indimenticabile. A far da cornice sarà l’imponente Arsenale di Venezia, in particolare l’area delle Tese, gli antichi capannoni storici dell’ex complesso cantieristico medievale. La scelta della location non è casuale: oltre al fascino storico e architettonico, l’Arsenale garantisce massimo controllo degli accessi, protezione totale via acqua e una barriera naturale contro eventuali proteste o incursioni. Circondato da alte mura, e di difficile accesso sia a piedi che a nuoto, si presta perfettamente a un evento blindato come questo. Secondo indiscrezioni, la serata sarà resa ancora più straordinaria da una performance live di Lady Gaga, che dovrebbe esibirsi per gli sposi e i loro selezionatissimi ospiti in uno show privato all’insegna dello stile, dell’emozione e del puro spettacolo. Per quanto riguarda il menu delle nozze, invece, si susseguono i nomi nel toto-chef. Tra i più citati figurano Massimo Bottura, patron dell’Osteria Francescana di Modena e oggi responsabile food & beverage del Cipriani, e Massimiliano Alajmo, alla guida del tristellato Le Calandre. Ma si fanno anche altri nomi importanti della ristorazione italiana, come la famiglia Cerea di “Da Vittorio” e Enrico Bartolini, lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin. Tutti, però, hanno già smentito ufficialmente ogni coinvolgimento, sia all’Adnkronos che a WineNews. Tra le opzioni in campo c’è anche quella dell’hotel Cipriani, che attraverso il gruppo Belmond potrebbe curare il servizio catering di lusso. Ma anche qui, bocche cucite. Nel frattempo, si mormora che per i dettagli più “local” Bezos e Sanchez si siano affidati a artigiani veneziani, coinvolgendo anche storiche realtà del territorio. Nelle “welcome bag” degli ospiti, ad esempio, dovrebbero esserci i biscottini firmati Rosa Salva, una delle pasticcerie più iconiche della città lagunare. Privacy e riservatezza rimangono però la parola d’ordine. L’auspicio, tra gli addetti ai lavori, è che per il grande giorno vengano scelti prodotti rigorosamente Made in Italy, valorizzando il meglio del nostro patrimonio enogastronomico.

