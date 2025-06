La Repubblica.it

Da Expedia a Brunello e lingerie l’americano stregato dal made in Italy… Ama l’Italia e il vino delle colline toscane, dove vive ormai da tempo con la moglie Kirsten. Adesso Peter Kern tenterà una nuova impresa, questa volta a Bologna. La missione è risollevare La Perla, storico marchio di lingerie di lusso italiano finito in amministrazione straordinaria e per mesi alla ricerca di un acquirente danaroso. Proprio come Mr. Kern. Statunitense di nascita, il manager dà una svolta alla sua carriera quando prende le redini di Expedia, leader mondiale nel settore dei viaggi online che annovera nel suo portafoglio siti come HomeAway, Trivago e Vrbo. Nel marzo del 2023 entra in affari in Italia assieme alla moglie, rilevando una tenuta di Brunello di Montalcino, Il Palazzone, da un altro americano, Richard Parsons, già consigliere economico del presidente Barack Obama. Passano pochi mesi e i Kern tentano il bis. La coppia espande i propri possedimenti acquistando i vigneti e il podere della confinante Albatreti, realtà con cinque ettari di vigna, di cui 1,7 del famoso Brunello. L’investimento mira a potenziare la produzione dell’impresa vinicola, raggiungendo tra le 50 e 60 mila bottiglie di vino all’anno. Come per il deal precedente, la cifra rimane ignota, ma secondo le stime degli esperti del settore, (come riporta il sito specializzato WineNews) all’epoca il prezzo dei vitigni di quella varietà oscillava tra i 750 mila euro e il milione per ogni ettaro. Arriviamo a settembre dell’anno scorso, quando Expedia annuncia le dimissioni di Kern, eliminando il suo posto nel consiglio di amministrazione. Ormai l’attenzione del manager è focalizzata sull’Italia. E non solo sull’enologia: l’imprenditore ha promesso 25 milioni di euro per rilevare La Perla, a cui se ne aggiungeranno altri 30, entro il 2027, per completare il piano di rilancio. I 210 dipendenti sembrano poter tirare finalmente un respiro di sollievo, confortati anche dai piani di assunzione del nuovo proprietario. Per lui si apre un nuovo capitolo tra le eccellenze del made in Italy.

