Vino: Chiari e Regoli, “Rivella pilastro dell’enologia moderna” … Il ricordo dei fondatori del sito Winenews.it… “Buon viaggio Cavaliere del Lavoro Ezio Rivella, rimarrà sempre nei nostri cuori, perché le saremo sempre grati con stima infinita e affetto senza tempo: enologo, manager, e le due cose assieme in un termine coniato per lei, ma anche un vero maestro della comunicazione, quella che vede pensieri/idee/contenuti uniti all’azione veloce e ben veicolati ai media e che si sono rivelati fondamentali per la crescita dell’immagine del vino italiano nel mondo, di pari passo con il suo grande lavoro, davvero difficile da sintetizzare negli aspetti tecnici e imprenditoriali, ma che ci ha fatto vivere in prima persona accanto a lei. Una crescita che, a maggior ragione, vale per il territorio di Montalcino dove lei ha portato progettualità, innovazione, tecnologia, professionalità, sviluppo, fantasia, occupazione, immagine, trasformando l’utopia e il sogno dell’“azienda ideale” in realtà. Cavaliere, lei è stato davvero un pilastro dell’enologia italiana moderna”. Così Ezio Rivella nel ricordo di Irene Chiari e Alessandro Regoli, fondatori di Winenews.it, sito specializzato nel mondo del vino con base a Montalcino, affidato all’Adnkronos.

