Al n. 4 della classifica mondiale. Tra i top 50 anche Gaja (10), Planeta (30), Ornellaia (31), Zonin (39), Frescobaldi (45) e Tignanello (46)… Antinori è, ancora una volta, il marchio di vino italiano più ammirato del mondo. E se nel 2023 era stato il n. 1 assoluto, il nome che racchiude la storia ed il prestigio di una famiglia che è nel business del vino da 27 generazioni, il gruppo guidato da Albiera Antinori, con le sorelle Allegra e Alessia, il padre Piero Antinori e l’ad Renzo Cotarella, è al n. 4 della “The World’s Most Admired Wine Brands” 2024 della rivista internazionale “Drinks International”, compilata attraverso le valutazioni di una “academy” di esperti internazionali del settore. Sul primo gradino del podio torna un altro dei nomi più importanti del vino mondiale, Familia Torres, dalla Spagna, davanti alla celeberrima Catena Zapata, dall’argentina, e dal brand più importante di Australia, Penfolds. Ma oltre ad Antinori, come già avvenuto in passato, sono tanti i nomi del vino italiano tra i primi 40 al mondo. Al n. 10, ecco Gaja, simbolo indiscusso della Langhe del Barbaresco e del Barolo, della famiglia Gaja, guidata da Angelo Gaja (a cui “Wine Spectator” ha recentemente dedicato la sua storia di copertina, per la terza volta, ad oggi unico caso “italiano”). Al n. 30, conferma la sua presenza in classifica Planeta, una delle cantine che negli anni ha portato la Sicilia del vino alla ribalta mondiale, guidata dai cugini Alessio (già eletto come “Wine Maker of the Year”, a fine 2023, dalla rivista Usa “Wine Enthusiast”), Francesca e Santi Planeta (che, insieme, sono stati eletti come “Wine Family of the Year” dalla rivista tedesca Meiningers), mentre in posizione n. 31 sale una delle stelle di Bolgheri, Ornellaia, del Gruppo Frescobaldi. Al n. 39, invece, un ritorno nella lista dei Top 50, ovvero Zonin, uno dei nomi più importanti della storia recente e del mercato internazionale del vino italiano, guidata dai fratelli Domenico, Francesco e Michele Zonin, mentre, al n. 45, ancora una conferma sulla lista 2023, che è quella di Frescobaldi, altro nome della nobiltà del vino di Toscana, guidata da Lamberto Frescobaldi. Seguita da un altro gioiello di casa Antinori, ovvero Tignanello, al n. 46. Queste, dunque, le firme italiane della classifica 2024, che contempla il 50 marchi più ammirati del vino mondiale, realizzata guardando a parametri come la qualità e la consistenza del vino, il rapporto qualità prezzo, e la forza del lavoro fatto su brand e marketing. Focus - La “The World’s Most Admired Wine Brands” 2024 1 - Familia Torres 2 - Catena Zapata 3 - Penfolds 4 – Antinori 5 - Chateau d’Yquem 6 - Vega Sicilia 7 - Domaine de La Romanée COnti 8 - Chateau Margaux 9 - C.V.N.E. 10 - Gaja 11 - La Rioja Alta 12 - Kanonkop 13 - Chateau Mousar 14 - Concha y Toro 15 - Chateau Cheval Blanc 16 - Cloudy Bay 17 - Chateau Haut-Brion 18 - Montes 19 - Faustino 20 - Henschke 21 - Louis Latour 22 - Chateau Petrus 23 - E. Guigal 24 - Jackson Family WInes 25 - Cono Sur 26 - Ridge 27 - M. Chapoutier 28 - Royal Tokaji 29 - Villa Maria 30 - Planeta 31 - Ornellaia 32 - Errazuriz 33 - Marques de Riscal 34 - Ramon Bilbao 35 - Chateau Mouton Rothschild 36 - Graggy Range 37 - Gerard Bertrand 38 - Symington 39 - Zonin 40 - Campo Viejo 41 - Oyster Bay 42 - Chateau Latour 43 - Perelada 44 - Schloss Johannisberg 45 - Frescobaldi 46 - Tignanello 47 - Yalumba 48 - Georges Duboueuf 49 - Chateau Lafite 50 - Bodega Protos

