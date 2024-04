Vinitaly: arte, territorio e agricoltura biologica per l'unico vino prodotto dal Fai … È quello che nasce a Villa Caviciana nel cuore della Tuscia, tenuta agricola donata al Fondo Ambiente Italiano dalla Fondazione Fritz e Mocca Metzeler… Arte, territorio e agricoltura biologica sono i pilastri della prima tenuta agricola dove nasce l’unico vino prodotto dal Fai, tra le curiosità raccontate da WineNews da Vinitaly 2024 a Verona: Villa Caviciana, fondata nel 1989 dai coniugi tedeschi Metzeler, Friedrich Wilhelm, avvocato di Düsseldorf, e Monika, collezionista d’arte, partiti per una vacanza nella Tuscia e tornati in Germania innamorati del territorio, e donata, in seguito, dalla Fondazione Fritz e Mocca Metzeler al Fondo Ambiente Italiano, affinché preservi e valorizzi l’opera e l’eredità culturale dei due fondatori. Oggi, a portarla avanti la produzione nel Bene Fai, sono Giuseppe Scala e Osvaldo de Falco, che conducono l’azienda, con l’obiettivo di renderla un esempio virtuoso di gestione agricola sostenibile in Italia. Affacciata sul Lago di Bolsena, l’azienda conta oltre 140 ettari, tra vigneti, uliveti, boschi, campi, pascoli e prati, per la produzione di miele, formaggi e carni, allevamento, in origine, di pecore e maiali, olio e vino. A Vinitaly 2024, a Verona, sono state presentate le cinque etichette della cantina, da varietà autoctone locali, Aleatico, Procanico e Roscetto.

