Vino: Marchesi Antinori sale al 100% di Col Solare, nel Washington State … Dopo l’acquisizione della totalità di Stag’s Leap Wine Cellars in Napa Valley nel 2023 la storica cantina fiorentina fa un altro passo decisivo in Usa… Dopo aver acquisito la piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars, in Napa Valley, Marchesi Antinori, ad oggi unica realtà italiana presente in California, a breve avrà il 100% anche di Col Solare, una delle realtà più prestigiose del Washington State, altra patria nobile del vino americano, nel territorio di Red Mountain. Un’avventura, anche in questo caso, iniziata con Ste. Michelle Wine Estates, 30 anni fa, quando Piero Antinori, in un suo viaggio su invito del grande enologo André Tchelistcheff, visitando il territorio, ebbe il desiderio di creare là dei grandi vini da Cabernet Sauvignon, varietà con la quale è coltivata la stragrande maggioranza degli 11 ettari di vigneto della Tenuta. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine di giugno, per una cifra mantenuta riservata. “La nostra famiglia è stata affascinata dal terroir della Red Mountain fin dai primi anni Novanta. È una sfida continua ed emozionante per noi rendere i vini rossi provenienti da Washington State distintivi e rinomati per la loro grande qualità. La piena proprietà di Col Solare, unita all’acquisizione di Stag’s Leap Wine Cellars nel 2023, nella Napa Valley - spiega Piero Antinori a Winenews - è la prova di quanto crediamo in questi eccezionali territori vinicoli. Devo ringraziare Ste. Michelle Wine Estates per la nostra lunga collaborazione”. Un altro passo decisivo di Antinori negli Stati Uniti, primo mercato del vino mondiale e primo partner enoico straniero per l’Italia, dunque, dove oggi la storica cantina fiorentina importa direttamente i suoi vini con la “Vinattieri 1385”, “company” creata ad hoc alla fine del 2023.

