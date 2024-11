Jovanotti firma il suo vino, si chiamerà “Teresina”, in omaggio alla figlia Teresa … Le uve Sangiovese della sua tenuta di Cortona sono state affidate a Montevertine, cantina-gioiello del Chianti… Si chiamerà “Teresina”, in omaggio a sua figlia Teresa, la prima etichetta 'ufficiale' di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: le uve, 25 quintali, arrivano dalle vigne della sua tenuta aretina di Cortona (che il cantante coltiva da oltre 20 anni), ma il compito di produrre il vino spetterà a Montevertine, cantina-gioiello nel cuore del Chianti (tra le sue etichette iconiche “Le Pergole Torte”). Il cantante, che si è sempre mostrato orgoglioso sui social intento a vendemmiare, non aveva, però, ancora ufficializzato la sua avventura come produttore. Adesso, riferisce WineNews, grazie anche alla collaborazione con il food guru Filippo Polidori, suo amico e consulente (che si è occupato, tra le altre cose, della selezione food & beverage per il Jova Beach Party, il tour di Jovanotti nelle spiagge di tutta Italia), fa sul serio e, attraverso il proprio profilo Instagram, condivide con i followers il progetto, un Sangiovese in purezza che vedrà la luce negli anni a venire.

Jovanotti coltiva le sue vigne in Toscana, senza troppi clamori, da oltre 20 anni, come WineNews ha raccontato addirittura nel Duemila. Attaccato da sempre e visceralmente alla campagna e alla natura (proprio l’attenzione all’ambiente è presente fin dai suoi primi album, e con il titolo “Non voglio cambiare pianeta” ha recentemente girato un docutrip in cui viaggia in bici lungo il Sudamerica), Jovanotti produceva finora in Toscana un rosso da tavola destinato ad uso personale, da bere in famiglia e con gli amici. Adesso, invece, firmerà un'etichetta tutta sua, come spiega nel video girato, nei giorni scorsi, a Montevertine, azienda iconica del Chianti Classico, guidata da Martino Manetti. Un vino che non poteva che essere dedicato a Teresa, la figlia - che oggi ha 25 anni - per la quale il cantante ha già scritto una delle sue canzoni più belle, "Per te". E chissà che non tocchi proprio a Teresa Cherubini, oggi cartoonist di successo (si è laureata alla School of Visual Art di New York, una delle più prestigiose nel settore dei fumetti a livello internazionale), disegnare l’etichetta del primo vino by Jovanotti.

