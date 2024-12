Tignanello in asta, “ex cellar” sbanca da Christie’s con oltre 147.000 sterline … Nell’incanto per celebrare i primi 50 anni del vino-mito di Antinori, il top lot è la barrique dell'annata 2024, per 47.500 sterline… Oltre 147.700 sterline, con 40 lotti, di cui il più prezioso, come da attese, è stato quello della barrique da 225 litri dell’annata 2024, conservata nella cantina della Tenuta, della quale l’acquirente ora potrà scegliere di realizzare i formati che preferisce, rifersce il sito WineNews, con tutte le bottiglie che potranno essere personalizzate, oltre a ricevere un’inedita Nabuchodonosor da 15 litri, l’unica di queste dimensioni mai realizzata dalla cantina, aggiudicato per 47.500 sterline: ecco gli high lights dei lotti di Tignanello che, direttamente “ex cellar”, per la prima volta nella storia, con tutte le annate prodotte, per celebrare i 50 anni dalla prima uscita sul mercato, nel 1974 (con la vendemmia 1971) del vino mito di Antinori, icona dell’Italia nel mondo, sono andati sotto il martelletto da Christie’s, a Londra (il 26-27 novembre), nell’asta “Finest & Rarest Wines Featuring Tignanello’s 50th Anniversary Collection Direct from The Estate”. Un vino che è stato da subito capace di anticipare i tempi, innovazione divenuta tradizione, e che ha contribuito all’avvio del “Rinascimento” del vino italiano, dando vita al movimento ormai celebre dei “Super Tuscan”, e dei fine wine italiani, di cui è stato il primo esempio. Tra i top lot firmati Tignanello, per 21.250 sterline, quello che ha mandato sotto il martelletto una collezione completa di 6 bottiglie, una Magnum, una Doppia Magnum, una Mathusalem da 6 litri e una Balthazar da 12 litri della vendemmia 2021, la cinquantesima del Tignanello, oltre ad un’esclusiva visita privata alla Tenuta Tignanello, comprensiva di degustazione, pranzo, cena e pernotto, con viaggio in jet privato Flexjet Praetor 600, dal punto di partenza prescelto in Europa, fino a Firenze. Aggiudicazioni superiori a 5.000 sterline anche per il lotto da 9 Magnum di diverse annate di Tignanello, dalla 2000 alla 2009, e per quello di tre Doppie Magnum delle annate 1999, 2000 e 2001. Con i lotti di Tignanello, dunque, al centro della scena, in un’asta che complessivamente (con oltre 900 lotti in catalogo) ha incassato più di 1,7 milioni di sterline (top lot assoluti i due da 12 bottiglie di uno dei miti di Bordeaux, Château Lafleur, annata 1982, aggiudicati per 62.500 sterline ognuno).

