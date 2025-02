Turismo: mercato globale enoturismo varrà 332,5 miliardi di dollari entro il 2034 … La crescita sarà trainata da tendenze sostenibili ed esperienze uniche, secondo il report di Future Market Insights analizzato da Winenews.it … Il mercato globale del turismo del vino sta percorrendo una traiettoria impressionante: secondo le previsioni della società di ricerca Future Market Insights (Fmi) analizzata dal sito Winenews.it, toccherà il valore di 332,5 miliardi di dollari entro il 2034, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 13,2%, riflettendo la crescente richiesta dei consumatori di tutto il mondo di esperienze di viaggio uniche, che intrecciano la cultura del vino con la gastronomia e l’artigianato locale. In particolare, la sostenibilità è emersa come tema centrale del settore. Le aziende vinicole e gli operatori turistici stanno adottando sempre più pratiche ecologiche, concentrandosi sull’agricoltura biologica, la conservazione dell’acqua e le fonti di energia rinnovabili. Questo cambiamento non solo attrae i viaggiatori attenti all’ambiente, ma accresce anche l’autenticità dell’esperienza. Regioni come Napa Valley in California e Bordeaux in Francia sono esempi-modello in cui le pratiche sostenibili sono integrate nella gestione dei vigneti, ma anche nelle esperienze dei visitatori. Tuttavia, le sfide stagionali e legate al meteo potrebbero limitare la crescita del comparto, sollecitando soluzioni innovative. Sono diversi i fattori che guidano la crescita del turismo del vino a livello internazionale: innanzitutto la domanda dei consumatori di esperienze uniche. I viaggiatori di oggi cercano esperienze immersive che vadano oltre le tradizionali visite turistiche. Il turismo del vino e il turismo culinario offrono attività pratiche che consentono ai visitatori di entrare in contatto profondo con le culture locali. Il turismo del vino comprende tour dei vigneti, degustazioni di vino e abbinamenti vino-cibo, mentre il turismo culinario si concentra sull’esplorazione delle cucine regionali attraverso corsi di cucina, degustazioni di cibo ed esperienze farm to table. Insieme, forniscono un ricco legame culturale ed una conoscenza più profonda delle tradizioni locali. Anche gli strumenti digitali avanzati e le piattaforme di prenotazione online hanno reso più facile per i turisti pianificare i loro viaggi enologici. L’ascesa dei social media svolge un ruolo cruciale nella promozione delle regioni vinicole, con immagini straordinarie che attraggono una fascia demografica più giovane. In particolare i Millennial stanno guidando la domanda di esperienze autentiche e pratiche sostenibili nel settore del turismo del vino. Le prenotazioni dirette tramite i siti web delle aziende vinicole rappresentano una parte significativa dei ricavi, evidenziando l’importanza di una pianificazione di viaggio personalizzata. Per quanto riguarda le destinazioni più gettonate, mentre regioni consolidate come Francia, Italia e Spagna continuano a dominare, destinazioni emergenti come Moldavia, Georgia e Croazia stanno guadagnando terreno. Questi Paesi sfruttano le loro storie uniche e le tradizioni vinicole per attrarre turisti internazionali. L’Europa attualmente guida la quota di mercato; tuttavia, si prevede una crescita significativa nelle regioni dell'Asia-Pacifico come Cina e India. La tendenza al consumo moderato di bevande alcoliche ha portato a un crescente interesse per la qualità rispetto alla quantità. Il turismo del vino promuove questo stile di vita, offrendo degustazioni di vini ed esperienze educative sui benefici per la salute del consumo moderato. “Il mercato del turismo del vino non riguarda solo la visita ai vigneti - afferma Sudip Saha, ad Future Market Insights - si tratta di creare esperienze memorabili che risuonino con i valori dei viaggiatori, che si tratti di sostenibilità o di immersione culturale. Mentre le aziende vinicole si adattano a queste preferenze in continua evoluzione, prevediamo una crescita robusta in varie regioni”.

