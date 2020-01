Vino: WineNews, nel 2020 Montalcino ed il Brunello al centro del mercato … Mergers & Acquisitions, più forte che mai interesse di investitori italiani e stranieri... Il Barolo, i vini di Bolgheri e il Brunello di Montalcino, è questa la triade dei territori “blue chips” del vino italiano, secondo Winenews. Il sito di informazione dedicata al mondo del vino giunge a questa conclusione guardando le classifiche dedicate ai fine wine, i prezzi delle bottiglie, i giudizi della critica internazionale e nazionale, ed anche la capacità di attrarre investimenti in vigneti e cantine, non è un azzardo dire che è questa, negli ultimi anni. Lo testimoniano anche i valori fondiari, arrivati a livelli di grande importanza che, secondo le stime WineNews, nel Barolo si parla di oltre 1,2 milioni di euro ad ettaro, cifra che triplica nei cru più prestigiosi; a Bolgheri, in pochi anni, si è arrivati ai 500.000 euro ad ettaro; a Montalcino un ettaro a Brunello quota sui 900.000 euro a valori di mercato (diversi dalle stime del Crea, per esempio, che calcola una forbice tra i 250.000 ed i 700.000 euro ad ettaro). Ed il 2020, con ogni probabilità, vedrà proprio Montalcino al centro delle cronache, sia dal punto di vista enoico che sul fronte del “mergers & acquisitions” di aziende e cantine. Dai rumors raccolti dal sito Winenews.it, infatti, sono tante le realtà del territorio che stanno attirando l’interesse degli investitori, con tante offerte già sul piatto, e con in gioco player di primissimo piano. Compresi grandi nomi del vino di Francia, che andrebbero dai grandi gruppi del lusso a nomi icona di territori come Bordeaux. Non ci sarà da stupirsi, dunque, se dal territorio arriveranno, nelle prossime settimane, tante notizie, anche clamorose, di passaggi di mano o di nuove partnership imprenditoriali nella proprietà di marchi e cantine. Intanto, non mancano affari ufficialmente in corso, come quello che vede avvicinarsi una nuova proprietà per la Cantina di Montalcino (oggi di proprietà della Cantina Leonardo da Vinci Sca), unica cooperativa vinicola presente a Montalcino (con una produzione sulle 280-300.000 bottiglie tra Rosso di Montalcino e Brunello di Montalcino). Un affare che, stando ai rumors, potrebbe aggirarsi su un valore intorno ai 20 milioni di euro. “Montalcino ed il suo Brunello si confermano grandi attrattori di investimenti - commenta uno dei massimi esperti del settore mergers & acquisitions in Italia, Lorenzo Tersi, alla guida di LT Wine & Food Advisory - ed è un dato di fatto confermato dagli addetti ai lavori che, in questo momento, in particolare ci sia un grande interesse da parte di player nazionali ed internazionali, inclusi i francesi, a mettere radici nel territorio attraverso l’acquisizione di cantine o l’ingresso nel capitale della proprietà di realtà grandi e piccole, ma sempre di grande ed assoluto prestigio mondiale”.

