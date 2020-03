Vino: addio al celebre critico Michael Broadbent, leggendario “Master of Wine” … Aveva 93 anni, era una propria autorità nel mondo enologico... Addio allo scrittore e giornalista britannico Michael Broadbent, “the Gentleman of Wine”, vera e propria autorità nel mondo del vino, capace di segnare la storia della critica enologica come del mondo delle aste. Aveva 93 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Bartholomew Broadbent su Facebook e ripreso dal sito online WineNews. Tra le tante onorificenze a lui attribuite, due sono emblematiche: il diploma di Master of Wine, firmato dalla regina Elisabetta nel 1960 ed il titolo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale del Merito attribuitogli nel 1979 dalla Repubblica francese. Nel 1970 era stato nominato presidente dell’Institute of Masters of Wine e nel 1993 fu proclamato “Decanter Man of the Year”, miglior degustatore di vino del mondo. Da studente di architettura, Michael Broadbent decise di lasciare tutto per la sua passione enologica, guidando il Dipartimento del Vino della casa d'aste Christie's per 30 anni, e continuando a prestare le proprie consulenze fino al 2009. Del resto, nessuno al mondo poteva vantare una conoscenza tanto profonda dei fine wine come Michael Broadbent, che, nella sua vita, era arrivato a mettere in fila qualcosa come 90.000 note di degustazione, divise in 140 quaderni, raccolte poi nel mitico “The Great Vintage Wine Book” (1968), uno dei testi sacri per chiunque voglia studiare o si interessi dei grandi vini del mondo. Formatosi, come ogni britannico, con i grandi vini francesi, su tutti quelli di Bordeaux, dopo alcune “vertical tasting” di Brunello Biondi Santi, di Sassicaia e di Barbaresco di Gaja, negli anni Novanta, il suo interesse si è rivolto anche all’Italia. Paese che ha scelto, nel 2001, per festeggiare i quarant’anni di matrimonio: fu in quell’occasione che WineNews, insieme a Gelasio Gaetani d’Aragona, scrittore e consulente enoico di vip e personaggi celebri, ebbe l’occasione di conoscerlo ed il piacere di intervistarlo, tra Masters of Wine, mondo delle aste, investimenti, enologia, Francia, Italia, storia, stili produttivi e critica enologica. Nel 2002 ha pubblicato “Vintage Vine: Fifty Years of Tasting Over Three Centuries of Wine”, summa delle degustazioni mondiali attraverso la storia di tre secoli dal ’700 in poi.

Copyright © 2000/2020