Musica: rumors WineNews, i vini di Sting firmati dal n. 1 degli enologi italiani Riccardo Cotarella … Sarà il presidente Assoenologi a curare la produzione de Il Palagio, la tenuta toscana della rockstar... Il n. 1 degli enologi italiani per una delle più celebri star della musica e dello spettacolo che producono vino: secondo i rumors raccolti dal sito WineNews.it, sarà Riccardo Cotarella, tra i più affermati winemaker italiani, presidente Assonenologi e co-presidente mondiale della Union Internationale des Enologues, a firmare i vini de Il Palagio, la tenuta in Toscana di Sting e Trudie Styler, a Figline Valdarno (Fi). La rockstar inglese, negli ultimi anni, segue sempre più da vicino la sua azienda agricola e la promuove nel mondo, con apparizioni tra vino e musica che, nell'ordine, lo hanno visto protagonista prima ad OperaWine by Wine Spectator, a Verona nel 2016, poi a Prowein, a Dusseldorf nel 2017, poi nelle Anteprime di Toscana a Firenze ed a Benvenuto Brunello a Montalcino nel 2018.

