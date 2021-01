Vino: Ricerche di mercato internazionali, l’iwsr acquisisce Wine Intelligence … L’operazione tra due delle principali società di ricerca mondiale sul wine & beverage arriva dopo oltre 10 anni di collaborazione… Acquisizioni e fusioni sono all’ordine del giorno, nel mondo del vino. E non solo quelle che riguardando strettamente il mondo della produzione, ma anche dell’analisi dei mercati. Attività che sarà sempre più importante, soprattutto oggi in uno scenario che la pandemia ha reso ancora più complicato da decifrare, immaginare e prevedere. E ora arriva la notizia che, rilancia il sito Winenews.it, la Iwsr Drinks Market Analysis, punto di riferimento mondiale nelle ricerche di mercato sul beverage, con uno sguardo che copre 160 Paesi, ha acquisito Wine Intelligence, una delle più importanti realtà di ricerca internazionale sul fronte del vino, nata nel 2002, e guida di progetti di ricerca per cantine che arrivano da più di 35 Paesi del mondo. Un’acquisizione che, spiegano le due società, è frutto di un rapporto di collaborazione decennale tra Iwsr e Wine Intelligence. “Mentre il Covid-19 rimodella il comportamento dei consumatori e le occasioni di consumo delle bevande alcoliche, gli operatori cercano una comprensione più profonda degli atteggiamenti dei consumatori che guidano il mercato”, osserva Mark Meek, Ceo di Iwsr. “La nostra visione è plasmata dai nostri clienti e questa acquisizione è un’enorme opportunità per noi di espandere le nostre offerte esistenti

e lavorare con il team di Wine Intelligence per fornire al settore l’accesso a una visione completa dei consumatori in tutte le categorie del settore delle bevande, dal vino alla birra, dai liquori ai ready-to-drink”. “Siamo lieti di entrare a far parte della famiglia di Iwsr dopo quasi 10 anni di collaborazione tra le nostre organizzazioni per conto dei nostri clienti - afferma Lulie Halstead, Ceo di Wine Intelligence - condivido la visione di Mark di creare un’offerta completa e di livello mondiale di dati e approfondimenti sui consumatori per supportare i settori globali delle bevande alcoliche, cosa che siamo in una posizione unica per farlo”.

Copyright © 2000/2021