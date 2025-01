Affaritaliani

Elon Musk fa shopping, cerca un castello in Toscana e il padre svela: “Sogna il Liverpool” … Il braccio destro di Trump ha un patrimonio personale stimato in 452 miliardi di dollari… Elon Musk a caccia di castelli in Italia. Ecco in che zone lo sta cercando (e non bada a spese). Elon Musk è sempre più ricco, la scelta fatta in campagna elettorale di appoggiare Donald Trump si è rivelata vincente e ora l’uomo più potente del mondo e quello più facoltoso si sono uniti, il tycoon lo ha scelto come suo braccio destro e i suoi guadagni sono destinati ulteriormente a salire. Il patrimonio personale di Musk è stimato ora a 452 miliardi di dollari e con tutti questi soldi a disposizione il patron di Tesla vuole togliersi anche qualche sfizio. Uno di questi sogni lo svela il padre Errol e riguarda uno dei club di calcio più prestigiosi al mondo: “Comprare il Liverpool? Gli piacerebbe ovviamente, lo vorrei anche io”. Ma Musk vuole fare shopping anche in Italia e cerca una casa per le vacanze. Appartamento, villa, palazzo? No, cerca un castello. Musk - riporta Il Corriere della Sera - trova anche il tempo di trattare l’acquisto di un castello in Toscana, fra le colline senesi e l’entroterra maremmano. Almeno questo pare il senso delle indiscrezioni trapelate da fonti Usa sulla possibile acquisizione da parte dell’uomo più ricco del mondo dei manieri di Bibbiano, comune di Buonconvento, provincia di Siena, e Montepò, comune di Scansano, nel Grossetano. Anticipazione quest’ultima sulla quale Jacopo Biondi Santi, della famiglia proprietaria della rocca, al centro di una prestigiosa azienda agricola, si limita a un “no comment, se ci saranno novità ve lo faremo sapere”. Per poi smentire a WineNews solamente che l’affare sia già concluso.

